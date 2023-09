Asteroid Bennu: D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff ass no bei der Liwwerung vu Probe op d'Äerd

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff ass um Wee zréck op d'Äerd mat enger Sammlung vun Asteroidebits a Stécker vum Asteroid Bennu. D'Raumschëff gouf am Joer 2016 gestart an huet déi lescht siwe Joer verbruecht fir Proben aus dem antike Schuttkoup ze sammelen. De Bennu huet eng kleng Chance fir mat der Äerd am spéiden 22. Joerhonnert ze kollidéieren, dofir huet d'NASA et als méigleche Sécherheetsrisiko ugesinn an OSIRIS-REx op dës Missioun geschéckt. D'Raumschëff ass geplangt fir d'Proben un den Dugway Proving Ground vum Department of Defense zu Utah de 24. September 2021 ze liwweren.

Den Dante Lauretta, den Haaptenquêteur vun der OSIRIS-REx Missioun, huet bestätegt datt d'Raumschëff a gudder Gesondheet ass a prett fir d'Probe Liwwerung. Extensiv Praxissessiounen goufen duerchgefouert fir déi richteg Handhabung vun de Proben ze garantéieren wann se op d'Äerd kommen. Erhuelungsteams sinn duerch verschidde Szenarie gaang, dorënner d'Kapsel no uewen oder an engem Puddel Waasser ze fannen. D'Zil ass all Prozedure geschriwen ze hunn fir eng glat an erfollegräich Erhuelung ze garantéieren.

D'Kapsel, déi d'Proben enthält, gëtt vun engem Helikopter opgeholl an an e speziell erstallt propper Raum am Utah Test an Training Range transportéiert. Vun do aus gëtt et mam Fliger an den Johnson Space Center vun der NASA zu Houston transportéiert, wou et weider Analyse gëtt.

Déi genee Quantitéit un Asteroidmaterial gesammelt vum OSIRIS-REx ass wéinst engem Miessfehler onsécher. D'Team schätzt datt d'Raumschëff tëscht 5.26 an 12.34 Unzen (149 bis 350 Gramm) Bennu geklappt huet, wat d'Missiounsfuerderung vu 60 Gramm (2.1 Unzen) iwwerschratt huet.

Den Dante Lauretta, deen zënter 20 Joer mam OSIRIS-REx Projet involvéiert ass, huet seng Begeeschterung ausgedréckt fir endlech d'Proben ze gesinn. Hien huet et als surrealistesch Erfarung an e Kulminatioun vu Joere vun haarder Aarbecht beschriwwen. D'Analyse vun de Proben wäert wäertvoll Abléck an déi fréi Deeg vun der Bildung vum Sonnesystem ginn a kéint potenziell Hiweiser iwwer d'Origine vum Liewen op der Äerd verroden.

