Osiris-Rex Raumschëff Set fir zréck op d'Äerd mat Bennu Echantillon

D'Raumschëff Osiris-Rex ass agestallt fir säi Retour op d'Äerd ze maachen, mat wäertvoll Proben, déi vum Asteroid Bennu gesammelt goufen. D'Raumschëff gëtt erwaart um 08:42 Lokalzäit den Top vun der Äerdatmosphär am westlechen Utah ze treffen. D'Landungsziel ass eng wäit ewech militäresch Testbereich an dësem Beräich.

Wéi d'Raumschëff an d'Äerdatmosphär erakënnt, wäert et mat engem bloe Tempo vun 12 km/s oder 27,000 mph reesen. Dës séier Geschwindegkeet wäert d'Ënnersäit vum Handwierk op Temperaturen iwwer 3,000 Grad Celsius erhëtzen. Allerdéngs wäert dës intensiv Hëtzt och de wichtegen Zweck déngen, d'Raumschëff ze bremsen.

Fir Stabilitéit während Ofstig ze garantéieren, gëtt en Drogue Fallschierm agesat. Duerno bréngt en Haaptchute d'Kapsel sanft op de Buedem. Déi erwaart Zäit fir de Kontakt mam Utah Wüstebuedem ass 08:55.

Wann d'Raumschëff gelant ass, wäerten d'Helikopter et an en temporäre Laboratoire transportéieren. Dëse Labo wäert als Ariichtung déngen fir d'Probekapsel fir weider Analyse am NASA Johnson Space Center zu Texas virzebereeden. Den Zentrum huet eng speziell Ariichtung fir déi grëndlech Untersuchung an Studie vu Proben aus dem Asteroid Bennu.

Dës monumental Missioun ass Joeren amgaang, mat der Osiris-Rex Raumschëff, déi op seng Rees op Bennu am Joer 2016 ugefaang huet. D'Zil vun der Missioun war Proben aus dësem no-Äerd Asteroid ze sammelen an se op d'Äerd zréckzebréngen fir eng detailléiert Studie. D'Proben aus Bennu ginn ugeholl datt se wäertvoll Abléck an de fréie Sonnesystem an d'Origine vum Liewen hunn.

Wéi d'Raumschëff Osiris-Rex seng Missioun ofschléisst an op d'Äerd zréckkënnt, waarden d'Wëssenschaftler a Fuerscher gespaant op d'Arrivée vun de Proben. D'Resultater vun dëse Proben kéinte bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vun eisem eegene Planéit an dem Universum als Ganzt hunn.

