D'NASA's Osiris-Rex Missioun fir de gréisste Asteroid Probe op d'Äerd ze liwweren

D'NASA's Osiris-Rex Missioun ass agestallt fir Geschicht ze maachen andeems se déi gréisst Asteroidprobe déi jeemools op d'Äerd zréckkoum. Eng Kapsel mat ongeféier 250g Fielsen a Stëbs aus dem Asteroid Bennu gesammelt soll e Sonndeg an der Utah Wüst landen. Dës Missioun markéiert den éischte Versuch vun der NASA fir eng Probe vun engem Asteroid zënter 2020 ze sammelen.

D'Raumschëff Osiris-Rex gouf am September 2016 gestart an ass am Dezember 2018 zu Bennu ukomm. Am Laf vu bal zwee Joer huet d'Raumschëff d'Uewerfläch vum Asteroid suergfälteg kartéiert ier se den 20. Oktober 2020 d'Probe gesammelt huet.

En Deel vun der Probe, ongeféier e Véierel, gëtt ënner méi wéi 200 Leit aus 38 Institutiounen weltwäit verdeelt. Dës divers Grupp vu Wëssenschaftler wäerten zesumme schaffen fir d'Probe ze analyséieren an Abléck an déi fréi Geschicht an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem ze kréien. Bennu, e 4.5 Milliarde Joer ale Rescht, gëtt als Zäitkapsel ugesinn, déi wäertvoll Hiweiser iwwer d'Bildung vu Planéite liwwere kann.

Ee vun den Haaptvirdeeler fir eng Probe direkt vun engem Asteroid wéi Bennu ze sammelen ass déi minimal Kontaminatioun. Am Géigesaz zu Meteoritten, déi op d'Äerd falen a séier kontaminéiert gi beim Kontakt mat eiser Atmosphär, gëtt d'Osiris-Rex Probe de Wëssenschaftler en onbeschiedegten Abléck an d'Vergaangenheet. Dëst kéint entscheedend sinn fir den Urspronk vun Organics a Waasser ze verstoen, déi zu der Entwécklung vum Liewen op der Äerd bäigedroen hunn.

Den Astrophysiker Prof Boris Gansicke vun der University of Warwick betount d'Bedeitung vun der Studie vun Asteroiden: "D'Asteroiden an eisem Sonnesystem enthalen déi rau Bausteng, aus deenen d'Äerd gemaach gouf, sou datt hir Zesummesetzung eis vill soen iwwer wéi eise Planéit entstanen ass. . Et ginn nach vill onbeäntwert Froen, wéi d'Quell vum Äerdwaasser an d'Origine vun den Ingredienten fir d'Liewen.

Dës Missioun stellt e wichtege Meilesteen an eiser Sich no Wëssen iwwer d'Geschicht vun eisem Sonnesystem duer a mécht Méiglechkeeten op fir weider Exploratioun vun Asteroiden an hiren potenziellen Impakt op eist Verständnis vun der Hierkonft vum Liewen.

