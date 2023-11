Entdeckt Apophis: NASA's OSIRIS-APEX Missioun

Nodeems d'Original Missioun erfollegräich ofgeschloss ass fir eng Probe vum no-Äerd Asteroid Bennu ze sammelen an ze liwweren, fänkt d'NASA OSIRIS-REx Raumschëff op eng nei Aventure un. D'Missioun gouf verlängert, an d'Raumschëff gouf ëmbenannt OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) fir en aneren no-Äerd Asteroid, Apophis, ze studéieren.

Den Apophis krut Schold, wéi en 2004 entdeckt gouf, wéinst Bedenken, datt e mat der Äerd kollidéiere kéint 2029. Déi spéider Observatioune a Modeller hunn awer gewisen, datt den Asteroid op d'mannst déi nächst honnert Joer kee Risiko duerstellt. Trotzdem geet den Asteroid weider den Interessi vun de Wëssenschaftler an de Public op.

OSIRIS-APEX wäert sech mam Apophis am Joer 2029 treffen, kuerz no der noer Approche vum Asteroid op d'Äerd. D'Missioun zielt Apophis am Detail ze studéieren a wäertvoll Abléck iwwer seng Zesummesetzung, Evolutioun a Charakteristiken z'entdecken. Wëssenschaftler hoffen hir materiell Kraaft, Porositéit an Dicht ze verstoen, wat wäertvoll Informatioun fir planetaresch Verteidegungsfuerschung ubidden.

Den Apophis ass en 340 Meter breet Steen, oder S-Typ, Asteroid, deen aus Silikatmaterialien an Néckel-Eisen besteet. Seng enk Approche zur Äerd erlaabt d'Wëssenschaftler d'Interaktioune mat de Gravitatiounskräften vun der Äerd ze studéieren. Si erwaarden d'Observatioun vun Aktivitéiten wéi Äerdrutsch oder Partikelaustausch, déi Koméitähnlech Schwänz kënne kreéieren. Dës enk Approche presentéiert en eenzegaartegt natierlecht Experiment fir d'Gezäitekräften an d'Akkumulation vun Dreckstéckmaterial z'ënnersichen, wichteg Prozesser an der Planéitbildung.

D'OSIRIS-APEX Team zielt op hiert Wëssen auszebauen, dee während der Bennu Missioun gewonnen gouf, an nei Froen ze entdecken, déi duerch hir Entdeckungen opgeworf ginn. D'Detektioun vu Lehmmineraler an Organics op Bennu suggeréiert fréier Interaktioune mat Waasser, an d'Team ass gäeren ze gesinn ob Apophis ähnlech Charakteristiken weist. Andeems se e méi déif Verständnis vun Apophis an Asteroiden wéi et kréien, kënnen d'Wëssenschaftler eist Wëssen iwwer d'Bildung vum Sonnesystem fortschrëtt a Planetaresch Verteidegungsstrategien informéieren.

FAQ:

Q: Wat ass d'OSIRIS-APEX Missioun?

A: D'OSIRIS-APEX-Missioun ass eng Ausdehnung vun der OSIRIS-REx-Missioun, déi als Zil huet den Äerdnoop Asteroid Apophis am Detail ze studéieren.

Q: Firwat gouf den Apophis als Zil fir d'OSIRIS-APEX Missioun gewielt?

A: Apophis gouf gewielt well et deen eenzegen Objet ass mat deem d'Raumschëff enk Rendez-vous ka maachen. Seng enk Approche zur Äerd erlaabt d'Wëssenschaftler d'Interaktioune mat de Gravitatiounskräften vun der Äerd ze studéieren.

Q: Wat hoffen d'Wëssenschaftler ze léieren aus dem Apophis ze studéieren?

A: Wëssenschaftler hoffen Informatiounen iwwer Apophis 'Zesummesetzung, Charakteristiken an Evolutioun ze sammelen. Dëst Wëssen kann d'planetaresch Verteidegungsfuerschung an eist Verständnis vun der Bildung vum Sonnesystem informéieren.

Q: Wéi ënnerscheet sech Apophis vum fréiere Zil, Bennu?

A: Apophis ass e stengegen Asteroid oder S-Typ, deen aus Silikatmaterialien an Néckel-Eisen besteet. Am Géigesaz, ass de Bennu en Asteroid vum C-Typ, dee räich u Kuelestoff ass.

Q: Wéi oft kënnt en Asteroid mat der Gréisst vum Apophis no bei der Äerd?

A: En Asteroid vun der Gréisst vum Apophis, deen esou no un d'Äerd kënnt, ass rar, geschitt ongeféier eemol all 7,500 Joer.