- D'NASA OSIRIS-REx Sonde mécht Finale Kurs Korrektioun ier en Asteroid Probe op d'Äerd zréckkënnt

D'NASA OSIRIS-REx Sonde huet seng lescht Trajectoire-Korrekturmanöver erfollegräich gemaach, wat et e Schrëtt méi no bruecht huet fir seng Asteroideprobe de 24. September op d'Äerd ze liwweren. D'Sond huet e Sonndeg e kuerze Motorverbrennung ausgefouert, wat zu enger Geschwindegkeetsännerung vu 7 Zoll (17.8 Zentimeter) pro Minutt gefouert huet. Dëse Manöver huet d'Landungsplaz vun der Probekapsel ugepasst, se no Osten ëm bal 8 Meilen (12.5 Kilometer) an der virbestëmmter Landungszone op der Utah Test- a Trainingsbereich vum Verteidegungsdepartement bewegt.

Dëse Korrektiounsmanöver huet den 10. September e kruzialen Kurssetzemanöver gefollegt, deen als Zil huet d'Probekapsel de 24. September op enger Héicht vun 63,000 Meilen (102,000 km) iwwer der Äerd erauszebréngen. De Moment ass d'Sond ongeféier 1.8 Millioune Meilen (2.8 Millioune km) vun der Äerd ewech a kënnt mat enger Geschwindegkeet vu ronn 14,000 mph (23,000 km / h).

D'OSIRIS-REx Missioun, déi am September 2016 mat engem Budget vun $1 Milliard gestart gouf, gouf geschéckt fir den Äerdnoop Asteroid Bennu ze studéieren. No Joere vun Observatioun huet et am Oktober 8.8 ongeféier 250 Unzen (2020 Gramm) Material vun der Bennu Uewerfläch erfollegräich gesammelt.

Beim Retour op d'Äerd gëtt d'Probe an den NASA Johnson Space Center zu Houston geliwwert, wou se curéiert a gelagert gëtt. E puer vun den Asteroidmaterialien ginn u Wëssenschaftler weltwäit verdeelt fir de fréie Sonnesystem ze studéieren an d'potenziell Roll vu Kuelestoffräichen Asteroide wéi Bennu an der Entstoe vum Liewen op der Äerd. D'Wëssenschaftler gleewen datt dës Asteroide organesch Verbindungen, essentielle Bausteng fir d'Liewen, op d'Äerd duerch antik Auswierkunge bruecht hunn.

Wärend d'Retourkapsel op d'Äerd geet, wäert d'Haapt OSIRIS-REx Raumschëff hir Missioun weiderféieren. Et wäert weider Richtung en anere potenziell geféierlechen Asteroid, Apophis, op enger verlängerter Missioun bekannt als OSIRIS-APEX, geplangt fir 2029.

