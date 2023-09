D'NASA's OSIRIS-REx Missioun ass no der Äerd mat wäertvollt Asteroid Sample

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff schléisst op der Äerd mat senger wäertvoller Fracht vun Asteroideproben zou. An engem kriteschen Manöver huet d'Raumschëff seng Attitude-Kontroll-Thrusters gebrannt, a seng Geschwindegkeet ëm 0.5 mph ugepasst fir en erfollegräiche Retour ze garantéieren. Ouni dës kleng Korrektur hätt d'Sond a seng Asteroidenladung d'Äerd verpasst.

D'OSIRIS-REx Missioun beinhalt d'Sammlung vun Dreck- a Kiesproben vum Asteroid Bennu, deen ongeféier 1,650 Féiss an der Breet moosst. D'Raumschëff huet ongeféier 8.8 Unzen (250 Gramm) Material gesammelt wärend hirem Besuch zu Bennu am Oktober 2020. Dës wäertvoll Proben ginn de Moien vum 24. September an enger Kapsel op d'Äerd geliwwert.

D'Retourkapsel gëtt erwaart an engem spezifizéierte Gebitt ze landen, deen 36 Meilen vun 8.5 Meilen op der Utah Test an Training Range moosst, südwestlech vu Salt Lake City. D'Landung wäert ongeféier 13 Minutte no der Verëffentlechung vun der Kapsel geschéien, mat der Raumschëff no enger präzis Geschwindegkeet a Wénkel.

Déi gesammelt Asteroideproben wäerte vun immense Wäert fir Wëssenschaftler weltwäit sinn. Duerch d'Studie vun dëse Proben hoffen d'Fuerscher Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem ze kréien. Zousätzlech kann d'Material d'Roll vu Kuelestoffräichen Asteroide wéi Bennu beliicht fir déi néideg Komponente fir d'Liewen op der Äerd ze liwweren.

De Moment ass d'OSIRIS-REx Raumschëff ongeféier 4 Millioune Meilen vun der Äerd ewech, reest mat enger Geschwindegkeet vun 14,000 mph. D'Missiounsteam kann de 17. September nach ee Thruster schéissen, wann et néideg ass. Et ass wichteg ze notéieren datt nëmmen d'Probekapsel op d'Äerd zréckkënnt, während d'Raumschëff seng Rees Richtung Asteroid Apophis weiderfuere wäert fir eng verlängert Missioun, mat enger geplangter Arrivée am Joer 2029.

