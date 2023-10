Elektronenverhalen a geschmoltene Salze fir fortgeschratt Nuklearreaktoren verstoen

Fuerscher vum Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory an der University of Iowa hunn bedeitend Fortschrëtter gemaach fir ze verstoen wéi Elektronen mat geschmollte Salze an fortgeschratt Atomreaktoren interagéieren. Andeems Dir d'Aféierung vun engem iwwerschësseg Elektron a geschmoltenem Zinkchloridsalz berechent, konnten d'Wëssenschaftler dräi Staaten identifizéieren, déi den Elektron kann iwwerhuelen.

Am éischten Szenario gëtt den Elektron Deel vun engem molekulare Radikal deen zwee Zinkionen enthält. Am zweete Szenario lokaliséiert den Elektron op engem eenzegen Zinkion. Am drëtten Szenario gëtt den Elektron delokaliséiert a diffus iwwer multiple Salzionen verdeelt. Dës Erkenntnisser sinn entscheedend fir den Impakt vun der Stralung op d'Leeschtung vu Salzgetankte Reaktoren virauszesoen.

Geschmollte Salzreaktoren ginn als potenziell Design fir zukünfteg Atomkraaftwierker ugesinn. Dofir ass d'Versteesdemech wéi geschmollte Salzer op héich Stralung reagéieren ass ganz wichteg. D'Fuerscher wollten d'Behuele vun engem Elektron am Kontakt mat den Ionen, déi e geschmollte Salz bilden, beliichten.

Och wann d'Etude net all d'Froe beäntwert, bitt se e entscheedende Startpunkt fir weider Ermëttlungen iwwer d'Interaktioun tëscht Elektronen a geschmollte Salze. D'Fuerscher gleewen och datt déi dräi identifizéiert Arten, déi vun den Elektronen op kuerzfristeg geformt ginn, potenziell reagéiere fir méi komplex iwwer méi laang Perioden ze bilden.

D'Etude, mam Titel "Sinn héich-Temperature geschmollte Salze reaktiv mat iwwerschësseg Elektronen? Fall vun ZnCl2,"War am Journal of Physical Chemistry B publizéiert. Et gouf als ACS Editoren Choix ausgewielt, wat säi Potenzial fir breet ëffentlechen Interessi ugeet.

Dës Fuerschung gouf als Deel vum DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) geleet vum Brookhaven National Laboratory. D'Fuerschungsteam plangt weider d'Effekter vun der Stralung op aner Salzsystemer z'ënnersichen. Hir computational Fuerschung gouf bei DOE Benotzer Ariichtungen gemaach, dorënner de Compute and Data Environment for Science am Oak Ridge National Laboratory an dem National Energy Research Scientific Computing Center am Lawrence Berkeley National Laboratory.

D'Verhalen vun Elektronen a geschmollte Salze verstoen ass entscheedend fir de Fortschrëtt vu geschmollte Salzreaktoren. Et hëlleft d'Sécherheet an d'Effizienz vun dëse Reaktoren ze garantéieren, déi als villverspriechend Optioun fir zukünfteg Nuklearenergie ugesi ginn.

Quellen:

– Lawrence Bernard, ORNL