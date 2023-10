D'Orioniden Meteor Schauer bis Peak Dëse Weekend, Wéi kucken

D'Orioniden Meteorschauer, déi eng vun de beandrockendste Meteorschaueren vum Joer ass, soll dëse Weekend no engem Héichpunkt kommen, laut NASA. D'Dusch, entstanen aus Schutt, déi vum Halley sengem Koméit entstanen ass, wäert an de fréie Moiesstonnen no Mëtternuecht ET den 20. Oktober sichtbar sinn.

Fir eng optimal Vue, proposéiert d'NASA eng Plaz ewech vun der Liichtverschmotzung ze fannen, wéi zum Beispill e Bësch. De beschte Wee fir op d'Meteore ze kucken ass sech mat de Féiss no Südosten ze leien. Et kann bis zu 30 Minutten daueren fir Är Aen un d'Däischtert unzepassen, dofir ass et recommandéiert Taschenlampen an aner Geräter mat helle Luuchten ewechzehuelen.

D'Meteore wäerte mat enger geschätzter Geschwindegkeet vun 41 Meilen pro Sekonn reesen, a hannerloossen e glühenden Trail vu Schutt, dee fir e puer Sekonnen bis Minutten gesi ka ginn. D'NASA beréit no laanger Explosiounen vu Liicht iwwer den Himmel ze sichen.

Déi, déi net fäeg sinn d'Meteorschauer ze gesinn wéinst schlechtem Wieder oder liicht verschmotztem Himmel, kënnen op de Livestream vun der NASA vum Marshall Space Flight Center zu Huntsville, Alabama ofstëmmen, ab 10 Auer ET den 20. Oktober.

Den Orionid Event ass net déi eenzeg Meteorschauer, déi vum Halley säi Koméit verursaacht gëtt. D'Eta Aquarids Meteorenschauer, déi all Joer am Ufank Mee en Héichpunkt erreecht, gëtt och duerch Schutt a Stëbs vum Koméit verursaacht.

Nieft den Orioniden ginn nach aner Meteorschaueren am November erwaart, dorënner d'Süd- an Nord-Taurid.

D'Orioniden Meteorschauer ass nom Stärebild Orion benannt, wou d'Meteoren um Himmel ze gesinn sinn. Dem Halley säi Koméit, deen all 76 Joer an de banneschten Sonnesystem zréckkënnt, verléisst Stëbs an de Weltraum, dee schlussendlech zu den Orioniden Meteorschauer gëtt.

Dem Halley säi Koméit, bekannt fir seng ënnerscheet feierlech Spur, gouf als fléien, brennend Fiels um Himmel an der Bayeux-Tapisserie dokumentéiert, déi d'Schluecht vu Hastings am Joer 1066 duerstellt. De Koméit ass ee vun de mannst reflektiv Objeten am Sonnesystem, mat nëmme säi flamenden Trail ze gesinn.

Quellen: "Shooting Stars' Vum Halley's Comet: The Night Sky This Week" - Forbes, "Halley's Comet, Last Seen In 1986, Will Unleash" Shooting Stars "This Weekend - How To Watch" - Forbes