D'Orionid Meteor Show: E Spektakulär Himmel Event

D'Orionid Meteorschauer, déi vun der NASA als eng vun de schéinste Schaueren vum Joer beschriwwe gëtt, soll an den nächsten Deeg op en Héichpunkt kommen. Bekannt fir hir Hellegkeet a Geschwindegkeet, reesen d'Meteore vun den Orioniden mat iwwerraschend 148,000 Meilen pro Stonn oder 41 Meilen pro Sekonn. E puer vun dëse Meteoren hannerloossen glühend Zich aus Schutt, a bäidroe fir de Glanz vum Himmelsdisplay.

No der NASA wäerten d'Meteore vun e puer vun den hellste Stären um Nuetshimmel encadréiert ginn, wat e spektakuläre Kuliss fir Beobachter gëtt. D'Schauer huet de 26. September ugefaang a wäert bis den 22. November weidergoen, awer den Héichpunkt gëtt den 21. Oktober erwaart. Wärend dëser Zäit kënnen Zuschauer am moundlosen Himmel ongeféier 23 Meteore pro Stonn erwaarden.

D'Orionid Meteorschauer trëtt all Joer op, wann d'Äerd duerch e Weltraum passéiert, gefëllt mat Brochstécker vum Halley säi Koméit. Dës Schutt, déi aus Staubpartikelen vum Koméit besteet, ass verantwortlech fir d'Liichtstreifen, déi als Meteoren gesi ginn, wa se mat der Äerdatmosphär kollidéieren.

Fir d'Orionid Meteorschauer ze observéieren, ass et am beschten eng Plaz ewech vu Liichtquellen ze fannen. Et dauert ongeféier 30 Minutte fir d'Aen un d'Däischtert unzepassen, wat d'Meteore besser gesinn. Op der nërdlecher Hemisphär ass et recommandéiert flaach um Réck mat de Féiss vis-à-vis vun de Féiss ze südëstlech ze leeën, während op der Südhallefkugel recommandéiert d'Féiss Nordosten ze weisen.

D'Lokaliséierung vum Stärebild Orion, aus deem d'Meteorschauer säin Numm kritt, féiert d'Beobachter op de Stralungspunkt um Himmel. Fir eng méi spektakulär Vue ass et awer am beschten op d'mannst 45 bis 90 Grad vum Orion ewech ze kucken, well dëst wäert d'Meteore méi laang a méi impressionant maachen.

Nom Oktober kënnen Astronomiebegeeschterten sech op d'Leoniden Meteorschauer am November freeën. D'Leoniden, déi duerch Schutt vum Koméit Tempel-Tuttle entstane sinn, iwwerlappen sech kuerz mat den Orioniden, ier se den 18. November en Héichpunkt hunn.

D'Schéinheet vu Meteorschaueren läit am Wonner vun Zeien vun Himmelsobjekter, déi mat der Äerdatmosphär interagéieren. Et déngt als Erënnerung un d'Gréisst an d'Hellegkeet vun eisem Universum. Also, markéiert Äre Kalenner a preparéiert Iech vun der Glanz vun der Orionid Meteorschauer begeeschtert ze ginn!

Definitiounen:

Orionid Meteor Reen: Eng jährlech Meteor Reen, déi geschitt wann d'Äerd duerch d'Schuttspur passéiert, déi vum Halley säi Koméit hannerlooss ass.

Halley's Comet : E berühmte periodesche Koméit deen ongeféier 76 Joer dauert fir d'Sonn ëmkreest.

Stralungspunkt: De Punkt um Himmel, aus deem d'Meteore an enger Meteorschauer schéngen entstinn.

Quellen:

- NASA

- American Meteor Society