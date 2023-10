Bereet Iech fir den Orionid Meteor Dusch

Skygazers si fir e Plëséier dëse Mount wéi déi alljährlech Orionid Meteorschauer säin Héichpunkt erreecht. Dëst Himmelsevenement, dat bis zu 25 Meteoren pro Stonn produzéiert, soll d'Stäregazer e Samschdeg Nuecht an an de fréie Stonnen vum Sonndeg verblenden. D'Orioniden si besonnesch besonnesch well d'Meteore eigentlech Fragmenter vum Halley's Koméit sinn, bekannt als Koméit 1P/Halley.

Den Halley's Comet ass e berühmte Koméit deen nëmmen all 75 bis 76 Joer vun der Äerd ze gesinn ass. Wéi och ëmmer, d'Orionid Meteoreschauer bitt d'Leit d'Méiglechkeet fir all Joer e Stéck vun der Geschicht vun dësem Koméit ze gesinn. Wéi dem Halley säi Koméit ëm d'Sonn ëmkreest, hannerléisst e Spuer vu Schutt op sengem Wee. Wann d'Äerd duerch dës Schutt passéiert, kënnt se mat onheemlecher Geschwindegkeet an eis Atmosphär an.

Dr Minjae Kim, e Fuerscher an der University of Warwick, erkläert datt d'Orionid Meteorschauer tëscht dem 2. Oktober an dem 7. November geschitt, mat hirem Héichpunkt an der Nuecht vum 20. op den 22. Oktober. no der Héichpunkt Datumen. Dës Dusch ass net nëmme bekannt fir seng Schéinheet, awer och fir seng Verbindung mam Halley's Comet.

Fir d'Orionid Meteorschauer ze gesinn, braucht Dir nëmmen e kloren Himmel, Gedold an eng Plaz ewech vun der Liichtverschmotzung. D'Meteore wäerte mat bloussem A an allen Deeler vum Himmel siichtbar sinn, wat et zu engem global sichtbare Event mécht. Egal ob Dir op der nërdlecher oder südlecher Hemisphär sidd, Dir kënnt bis de 7. November dës Himmelsshow genéissen.

Also, wann Dir de "once-in-a-lifetime Event" verpasst hutt fir dem Halley säi Koméit ze gesinn, maach der keng Suergen. D'Orionid Meteorenschauer bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir d'Schutt ze gesinn, déi vun dësem berühmte Koméit hannerlooss ass, an d'Schéinheet vum Nuetshimmel ze genéissen.

Quellen:

– Nina Massey, PA Science Correspondent