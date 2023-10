D'Orionid Meteor Show wäert den 21. Oktober Peak: Wéi erlieft et

D'Orionid Meteorschauer, déi momentan stattfënnt a bis de 7. November weidergeet, soll geschwënn hiren Héichpunkt den 21. Oktober erreechen. Dësen alljährlechen Himmelsevenement bitt eng spektakulär Ausstellung vu Schéissstäre, déi den Nuetshimmel beliichten. D'Dusch staamt aus den Iwwerreschter vum Halley's Comet, e berühmte Koméit, deen all 75-76 Joer ëm d'Sonn ëmkreest.

D'Origine vun der Meteorschauer kënnen op déi kleng Fragmenter zréckgefouert ginn, déi sech vum Halley säi Koméit ofbriechen, wéi en duerch de Weltraum reest. Dës Fragmenter bilden e Spuer vu Stëbs an Äisschutt, déi schlussendlech an d'Äerdatmosphär mat enger erstaunlecher Geschwindegkeet vu ronn 41 Meilen pro Sekonn erakënnt. Wéi dës Partikele mat der Äerdatmosphär kollidéieren, verbrenne se duerch Reibung mat der Loft, an entstinn déi liicht Sträifen vu Liicht, déi Meteorschaueren charakteriséieren.

Dem Halley säi Koméit entsteet net eng, mä zwee alljährlech Meteorschaueren. Dat geschitt, well de Koméit seng Ëmlafbunn enk mat der Äerdëmlafbunn op zwee verschiddene Punkte kräizt. Den éischte Punkt féiert Ufank Mee un d'Eta Aquarids Meteorschauer, während deen zweete Punkt elo an der Mëtt bis an de leschten Deel vum Oktober optrieden, an d'Orionid Meteorstroum produzéiert.

Fir dësen blendende Display ze gesinn, ass keng speziell Ausrüstung néideg. Bloent A ass genuch fir d'Stäreschéissen ze gesinn. Eng gënschteg Himmelsausrichtung dëst Joer bedeit datt de Mound d'Siichterfahrung während de prime Predawn Stonnen net stéiert. Fir déi, déi souwuel op der nërdlecher wéi och südlecher Hemisphär wunnen, ginn et vill Méiglechkeete fir d'Meteorschauer ze gesinn.

E puer empfohlene Plazen fir d'Orionid Meteorendouche ze genéissen enthalen New York, Miami, Los Angeles, Atlanta an Nordkalifornien. Dës Plazen ginn erwaart gënschteg Vue Konditiounen ze hunn, mat minimale Wollekendeckung a limitéierter Liichtverschmotzung.

Fir d'Siichterfahrung ze optimiséieren, fannt Dir en däischter beliichten Outdoorberäich ewech vu Stroosseluuchten a Wunnbeliichtung. Orientéiert Iech op Südosten (fir déi op der Nordhallefkugel) oder Nordosten (fir déi op der Südhallefkugel). Et dauert ongeféier 30 Minutte fir no uewen op den Himmel ze kucken fir d'Aen unzepassen an Meteoren z'entdecken. Fir d'Meteorschauer voll ze genéissen, gëtt ugeroden sech net nëmmen op de Stralungspunkt vun den Orioniden, de Stär Betelgeuse ze fokusséieren.

Also, markéiert Äre Kalenner fir den Héichpunkt vun der Orionid Meteoreschauer den 21. Oktober, a preparéiert Iech op eng atemberaubend Himmelsshow, déi nëmmen d'Natur ubitt.

Definitiounen:

– Meteorschauer: Himmelsevenementer charakteriséiert duerch eng Iwwerfloss vu Meteoren, déi iwwer eng relativ kuerz Zäit um Nuetshimmel optrieden. Meteoren, och bekannt als "Shooting Stars", materialiséieren wann Partikele vu Koméiten oder Asteroiden an d'Äerdatmosphär erakommen an duerch Reibung verdampen.

– Halley's Comet: E berühmte Koméit deen all 75-76 Joer ëm d'Sonn ëmkreest. Et entsteet zwou jäerlech Meteorschaueren: d'Eta Aquarids am Ufank Mee an d'Orionid Meteorschauer am Oktober.

Quellen:

- Keen