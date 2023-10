Maacht Iech prett fir d'Orionid Meteor Show dëse Weekend

By

Verpasst net déi spektakulär Orionid Meteorschauer déi dëse Weekend geschitt. D'Schauer soll um Sonndeg um 8 Auer ET erreechen, awer siichtbar Meteoren streiden de ganze Weekend iwwer den Himmel mat engem Taux vun 10 bis 20 pro Stonn. Déi bescht Zäit fir e Meteor ze gesinn ass an de fréie Moiesstonnen, wann de Stralung, oder de Punkt wou d'Meteore schéngen hierkommen, op säin héchsten ass.

Fir déi bescht Chance ze hunn e Meteor ze gesinn, proposéiere Experten fir op d'mannst 10 bis 20 Minutte virum Stärekucken dobaussen ze goen, fir Är Aen un déi niddreg Luucht unzepassen. Et ass och ideal fir eng Plaz ewech vun der Liichtverschmotzung ze fannen mat enger kloerer Vue op den däischteren Himmel.

D'Orionid Meteorstroum gëtt duerch Schutt vum Koméit Halley, ee vun de bekanntste Koméiten, verursaacht. Obwuel de Koméit bis 2061 net ze gesinn ass, hannerléisst en Spuer vu Schutt, déi d'Äerd all Joer passéiert, wat zu den Orioniden resultéiert. D'Stëbskäre vum Koméit reesen séier a verdampen wann se an d'Atmosphär erakommen, a kreéieren déi helle Sträifen, déi als Meteore gesi ginn. D'Orioniden si bekannt fir hir Hellegkeet a séier Bewegung.

Nom Orioniden-Héichpunkt sinn nach fënnef aner Meteorschaueren dëst Joer ze fangen, dorënner d'Süd-Tauriden, Nord-Tauriden, Leoniden, Geminiden an Ursiden. Zousätzlech sinn et nach dräi Vollmounden am Joer 2023 - de Jeeërmound, de Beavermound a de Kale Mound.

Dëse Weekend ass déi perfekt Geleeënheet fir d'Schéinheet vum Universum ze gesinn an iwwer déi Himmelswonner uewen ze bewonneren. Verpasst net d'Orionid Meteorenschauer, e blendende Display, deen eis un d'antike Origine vun eisem Sonnesystem erënnert.

Quellen:

- CNN

- EarthSky

- American Meteor Society

- NASA