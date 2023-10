Maacht Iech prett fir déi spektakulär Orionid Meteor Dusch dëse Weekend

Wann Dir no enger blendende Himmelsshow sicht, vergiesst net dëse Weekend opzekucken fir en Abléck vun der Orionid Meteorschauer ze kréien. D'Schauer ass e Sonndeg um 8 Auer ET op den Héichpunkt gesat, awer siichtbar Meteore kënnen de ganze Weekend iwwer den Himmel gesi ginn, mat enger Geschwindegkeet vun 10 bis 20 Meteoren pro Stonn. Dëst astronomescht Evenement kann aus all Deel vun der Welt während der Nuecht Zeien ginn.

Fir Är Chancen ze maximéieren fir e Meteor ze gesinn, ass et recommandéiert am fréie Moien eraus ze sinn. De Stralung, deen de Punkt ass wou d'Meteore schéngen hierkommen ze kommen, wäert an all Zäitzon ëm 2 Auer am héchsten sinn. Wéi och ëmmer, den Dr Ashley King, e Planetaresch Wëssenschaftler mam Natural History Museum zu London, proposéiert datt Meteore fänken un opzekommen, soubal et däischter gëtt.

Ee Faktor fir ze berücksichtegen ass d'Moundphase während dësem Event. Dëse Weekend ass de Mound an der éischter Véierelphase a setzt sech no Mëtternuecht ënner. Laut der American Meteor Society kann d'Liichtkraaft vum Mound liicht mat der Meteorvisibilitéit stéieren. King beréit op de Mound ze waarden fir optimal Siichtbedéngungen ze setzen. Och wann Dir an enger Stad mat Liichtverschmotzung sidd, sollt Dir nach e puer Meteore mat e bësse Gedold gesinn.

D'Orionid Meteorschauer geschitt jäerlech wéi d'Äerd duerch d'Schutt passéiert, déi vum Halley säi Koméit hannerlooss ass. Wéi d'Fragmenter an d'Äerdatmosphär erakommen, kreéiere se blendend Liichtstreifen um Himmel. Dës Meteorschauer ass nom Stärebild Orion benannt, vu wou d'Meteore schéngen ze strahlen.

Verpasst dës Geleeënheet net fir déi schéin Ausstellung vum Naturfeierwierk ze gesinn. Fannt eng donkel Plaz ewech vun de Stadliichter, leet Iech zréck a genéisst déi faszinéierend Show erstallt vun der Orionid Meteorschauer.

