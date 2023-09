Eng nei Etude vun der NASA, der Durham University an der Glasgow University huet wäertvoll Abléck an d'Origine vun de Saturn sengen ikonesche Réng geliwwert. D'Fuerschung hindeit datt d'Réng aus dem Schutt vun zwee äisegem Mounde geformt sinn, déi virun honnerte vu Millioune Joer kollidéiert a fragmentéiert sinn.

D'Etude huet virgeschloen datt déi zwee Virgängermounde méiglecherweis ähnlech wéi Dione a Rhea sinn, zwee vun den haitege Mounden vum Saturn. Et gouf och spekuléiert datt d'Bildung vun dëse Mounden, zesumme mat anere Mounde, déi momentan ëm de Saturn ëmkreesen, beaflosst gi wier vun de Schutt, déi no der Kollisioun net an de Réng erakomm sinn.

Virdrun Miessunge vu Saturn Systemer goufen haaptsächlech vun der Cassini Raumschëff kritt, déi iwwer e Jorzéngt de Planéit a seng Ëmgéigend observéiert huet. D'Analyse vun Daten aus der Cassini Raumschëff hunn d'Fuerscher entdeckt datt dem Saturn seng Réng méi jonk sinn wéi virdru gegleeft.

Fir méi déif an den Urspronk vun de Saturn Réng ze verdéiwen, huet d'Team vu Wëssenschaftler de COSMA Supercomputer op der Durham University benotzt. Mat der SWIFT Open-Source Software hunn si verschidde Kollisiounsszenarien tëscht Virgängermounden am Saturn System simuléiert. Dës Simulatioune goufen mat enger Resolutioun méi wéi 100 Mol méi héich wéi virdrun Studien duerchgefouert, déi Wëssenschaftler mat eemolegen Abléck ubidden.

No enger Analyse vun ongeféier 200 verschidde Kollisionsszenarien, huet d'Team ofgeschloss datt eng breet Palette vun Auswierkunge déi entspriechend Quantitéit vum Äis an d'Roche-Limite vum Saturn verstreete kéint, wou et sech an d'äiseg Réng setzt. Dës Entdeckung ënnerstëtzt d'Hypothese datt d'Réng aus den Iwwerreschter vu kollidéierende Mounden entstane sinn.

Ausserdeem huet d'Etude festgestallt datt alternativ Theorien d'Zesummesetzung vun de Réng vum Saturn net erkläre kënnen, well se d'Feele vu Fiels an de Réng net berücksichtegt hunn. Dofir dréit déi nei Fuerschung bedeitend dozou bäi, d'Origine vun de Saturn seng Réng ze verstoen.

Zukünfteg Fuerschung wäert weider op dës Erkenntnisser opbauen a weider Liicht werfen op dat intrigant Geheimnis ronderëm d'Bildung vu Saturn seng ikonesche Réng.

