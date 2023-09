Verstinn den Iwwergang vu spontanen op intentionalen Verhalen bei Puppelcher

By

Fuerscher vun der Florida Atlantic University hunn d'Liicht iwwer de Prozess beliicht wéi Puppelcher vum spontanen op intentionalen Verhalen iwwergoen. Duerch eng Etude déi sech op mënschlech Puppelcher konzentréiert, hunn d'Wëssenschaftler festgestallt datt wann Puppelcher gemierkt hunn datt hir Handlungen e Mobiltelefon verursaachen, se ëmmer méi stimuléiert gi fir ze bewegen, wat zu enger positiver Feedback-Loop resultéiert.

D'Studie huet involvéiert d'Féiss vun de Puppelcher un e Krëpp montéiert Babymobil ze verbannen. All Beweegung vun de Féiss vun de Puppelcher huet den Handy beweegt, wat d'Kand nach méi stimuléiert huet. Dëse positive Feedback beliicht d'Ursaach-an-Effekt Relatioun tëscht dem Puppelche an dem Handy. D'Fuerscher beobachtet datt de Moment vun der Realisatioun, geprägt vun enger abrupt Erhéijung vun der Beweegungsrate vun de Puppelcher, d'"Gebuert vun der Agentur" representéiert.

Duerch d'Messung vun de Beweegunge vun de Puppelcher an dem Handy, hunn d'Fuerscher dynamesch a koordinativ Feature vun dësem Moment entdeckt. D'Etude huet "Agence" als entstanen Eegeschafte vun der funktioneller Kopplung vum Organismus an der Ëmwelt encadréiert. Et huet virgeschloen datt d'Agentur duerch e selbstorganiséierende Prozess entsteet, charakteriséiert vu béide Bewegung a Stillheet, sënnvoll Informatioun u Puppelcher ubitt wéi se d'Welt entdecken.

De Scott Kelso, de Senior Autor vun der Studie, huet betount datt Puppelcher fäeg sinn d'Saache virsiichteg ze maachen duerch d'Koordinatiounsdynamik vu Bewegung a Stille. D'Etude huet och betount datt d'Entdeckung, déi vun der Agentur ugedriwwe gëtt, beobachtbar Charakteristiken huet, déi duerch déi verschidde Cluster am Timing an dem Grad vu Bursts vun der Puppelcheraktivitéit identifizéiert goufen.

Dës Fuerschung füügt zu eisem Verständnis vun der fréicher Entwécklung vum intentionalen Verhalen bei Mënschen. Et suggeréiert datt vun engem jonken Alter Puppelcher fäeg sinn d'causal Muechten an hirer Ëmwelt ze erkennen an d'Welt mat Absicht ze navigéieren.

Quellen:

- Florida Atlantik Universitéit

- D'Etude publizéiert am Journal Developmental Science