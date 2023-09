En neie Mosaik weist onendlech Detail vum Shackleton Krater um Südpol vum Mound

D'NASA huet en neit Mosaikbild vum Shackleton-Krater verëffentlecht, e permanent schattéierten Impaktkrater um Südpol vum Mound. Dëst Bild, erstallt vun der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) an de ShadowCam Teams, bitt eng rar an detailléiert Vue vum Krater.

Den LROC, deen zënter 2009 ëm de Mound ëmkreest, an de ShadowCam, en Instrument u Bord vun der Korea Aerospace Research Institute Raumschëff mam Numm Danuri, gestart am August 2022, hunn all seng eenzegaarteg Features fir de Mound ze gesinn. De LROC ass entwéckelt fir an niddreg Liichtbedéngungen ze bedreiwen awer huet eng limitéiert Fäegkeet fir schatteg Gebidder ze fotograféieren déi ni direkt Sonneliicht kréien. Op der anerer Säit ass d'ShadowCam 200 Mol méi Liichtempfindlech wéi de LROC, vertrauend op Sonneliicht, dat vun de geologesche Feature vum Mound oder der Äerd reflektéiert gëtt, fir Biller an däischter beliichte Regiounen opzehuelen.

De rezente Mosaik gouf erstallt andeems d'Biller vun dësen zwou Kameraen kombinéiert ginn, wat eng ëmfaassend Vue op déi hellsten an däischtersten Deeler vum Mound erlaabt. De Shackleton-Krater, charakteriséiert duerch säi dauerhaft schattege Buedem, ass op dräi Punkte um Rand fir méi wéi 90% vum Joer deelweis Sonnebeliicht, duerch déi liicht Schréiegt vun der Moundachs. Et gëtt ugeholl datt dës schatteg Regiounen potenziell Reservoir vu Waasseräis kënnen hunn, eng wäertvoll Ressource fir zukünfteg Crew-Missioune um Mound.

D'NASA huet och betount datt dës héich beliichte Regiounen am Shackleton Krater benotzt kënne ginn fir d'Solarenergie fir e Basislager während zukünfteg Missiounen ze notzen, mat Reesen an déi schatteg Regiounen fir den Tieftemperaturkrater z'ënnersichen. Zousätzlech bitt de Moundsüdpol konstant Kommunikatioun mat der Äerd, wat et zu enger idealer Plaz fir Exploratioun mécht.

D'Verëffentlechung vun dësem detailléierte Bild vum Shackleton Krater liwwert Fuerscher wäertvoll Abléck an e bessert Verständnis vun der Geologie vum Mound. Et mécht och de Wee fir zukünfteg Exploratioun an Notzung vun de Ressourcen vum Mound duerch mënschlech Missiounen.

