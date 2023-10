Expeditioun 70 Crew féiert Space Health and Earth Science Studies op International Space Station

D'Expeditioun 70 Crew vun der International Space Station (ISS) huet beschäftegt verschidde wëssenschaftlech Studien an Ënnerhaltsaufgaben ze maachen. D'ISS, e grousst Raumschëff an der Ëmlafbunn ëm d'Äerd, déngt als Fuerschungslaboratoire a Raumhafe fir international Zesummenaarbecht an der Weltraumfuerschung. Et ass zënter 2000 kontinuéierlech besat vun rotéierende Crews vun Astronauten a Kosmonauten aus der ganzer Welt.

Eng vun de Studien, déi duerchgefouert ginn, ass DNA Analyse, déi hëlleft Crews a Raumschëff sécher mat manner Ofhängegkeet vun der Äerd ze halen. Den Astronaut Jasmin Moghbeli huet e portable DNA Sequenzer benotzt fir Bakterien ze identifizéieren, déi aus Statiounswaasserproben extrahéiert goufen. Dës Technologiestudie wäert zu den NASA Pläng fir zukünfteg Missiounen op de Mound, Mars an doriwwer eraus bäidroen.

Eng aner Etude beinhalt d'Benotzung vu wearables fir d'Gesondheet vun engem Astronaut ze iwwerwaachen. Astronaut Moghbeli huet e Bio-Monitor Weste a Kappband fir eng 48-Stonn Sessioun gedroen fir hir Fäegkeet ze testen fir d'Gesondheet ze iwwerwaachen, wärend minimal mat alldeeglechen Aktivitéiten stéiert.

De Kommandant Andreas Mogensen vun der Europäescher Weltraumagence (ESA) huet an der Kuppel geschafft an huet d'Fäegkeet vun enger fortgeschratt Kamera getest fir d'Äerd Donnerwieder an hir elektresch Aktivitéit ze observéieren. Déi gesammelt Donnéeën kënnen d'atmosphäresch Wëssen verbesseren an zu zukünfteg Weltraumapplikatiounen féieren.

Routine Kontrollen an Ënnerhaltsaufgaben goufen och duerchgefouert. Zum Beispill, NASA Flight Engineer Loral O'Hara fotograféiert Noutfall Hardware, kontrolléiert hirem Blutdrock, an deinstalléiert Komponente vun engem Spacesuit. Astronaut Satoshi Furukawa vu JAXA huet Filteren an der Life Science Glovebox ersat an Probekassetten am Materials Science Laboratory ersat.

D'Crew preparéiert och op e Spacewalk, dee fir 2:10 Auer Eastern Daylight Time geplangt ass. Kosmonauten Oleg Kononenko an Nikolai wäerten de Raumwanderung féieren, wat verschidden Aufgaben ausserhalb vun der ISS involvéiert.

Dës lafend Studien an Aufgaben droen zu eisem Verständnis vun der Weltraumgesondheet, der Äerdwëssenschaft an dem Ënnerhalt vun der International Space Station bäi.

