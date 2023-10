By

Dëse Weekend wäerten d'Awunner vun Ontario d'Méiglechkeet hunn déi beandrockend Orioniden Meteor Show ze gesinn. Fir déi, déi sech froen, wou déi bescht Plaz ass fir dëst Himmelsevenement zu Ontario ze gesinn, kuckt net méi wäit wéi de Pukaskwa National Park. OnlineCasinos klasséiert kuerzem de Pukaskwa National Park als ee vun den Top Nationalparken a Kanada fir den Héichpunkt vun der Meteorschauer ze gesinn.

D'Orionids Meteor Show, bekannt als "eng vun de schéinste Schaueren vum Joer", erreecht säin Héichpunkt Samschdeg, 21. Oktober. OnlineCasinos analyséiert Faktoren wéi Himmelqualitéit, Liichtverschmotzung, an Instagram Popularitéit fir déi bescht Nationalparken a Kanada fir Stargazing ze bestëmmen. De Pukaskwa National Park zu Ontario huet déi 7. Plaz vun 10 Parken geséchert, mat engem beandrockende Gesamtstargazing Score vun 8.31.

Geleeën um Ufer vum Lake Superior, ass de Pukaskwa National Park e Biodiversitéitshaven fir Déieren. Seng entfernt Wüst a minimal Liichtverschmotzung schafen déi perfekt Konditioune fir Stäreschéissen ze gesinn. De Park bitt atemberaubend Aussiichten a kloren Himmel, sou datt et eng ideal Plaz ass fir d'Orionids Meteor Shower ze beobachten.

D'NASA beschreift d'Orionid Meteoren als hell a séier bewegt. Während hirem Héichpunkt produzéiert d'Meteorschauer all Stonn ronn 15 bis 20 Stäreschéisser. Et ass recommandéiert de Pukaskwa National Park an der Nuecht ze besichen dëse Weekend fir dëst astronomescht Spektakel ze gesinn.

Nieft dem Pukaskwa National Park enthält de Ranking och aner Nationalparken a Kanada déi ideal sinn fir Stargazing. Dës enthalen Banff National Park, Glacier National Park, Jasper National Park, Yoho National Park, a méi.

Elo bewaffnet mat dem Wësse vun der beschter Plaz fir d'Orionids Meteor Show zu Ontario ze gesinn, ass et Zäit Är Stargazing Begleeder ze sammelen an op eng bemierkenswäert Rees ënner dem Nuetshimmel unzefänken.

Quellen:

- Online Casinos Ranking

- NASA