D'Helligkeit vu kommerziellen Satellitten an enger niddereger Äerdëmlafbunn mécht Bedenken fir Astronomen

E Prototyp Satellit mam Numm BlueWalker 3, gestart vum AST SpaceMobile am September 2022, ass ee vun den hellsten Objeten um Nuetshimmel ginn. Observatioune vu Fuerscher vum Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (CPS) gefouert Fuerscher aus der International Astronomical Union Center fir de Schutz vum Däischteren a rouegen Himmel vu Satellittekonstellatiounsinterferenz (CPS) hunn opgedeckt datt de BlueWalker 3 heiansdo méi hell ass wéi déi meescht Stären a Planéiten, déi vun der Äerd siichtbar sinn. Dës Erkenntnisser ënnersträichen déi wuessend Suerg tëscht Astronomen iwwer den Afloss vu privaten Weltraumventuren an enger niddereger Äerdbunn an déi potenziell Amëschung mat der Fuerschung an dem Nuetshimmel.

D'CPS Team verfollegt BlueWalker 3 fir 130 Deeg, observéiert datt seng grouss Antennenarray, déi bal 700 Quadratmeter moosst, Sonneliicht reflektéiert a seng Hellegkeet schwankt. D'Hellegkeet vum Satellit hänkt vu Faktoren of wéi seng Positioun par rapport zu der Sonn an dem Gesiichtswénkel of. D'Observatioune goufe vu ville Site weltwäit duerchgefouert, dorënner Chile, d'USA, Mexiko, Neuseeland, Holland a Marokko.

De Siegfried Eggl, ee vun de Co-Autoren vun der Studie, huet sech Suergen iwwer den Trend vu méi grouss a méi hell kommerziell Satellitten ausgedréckt. Wärend dës Satellitte zu enger verbesserter Kommunikatioun bäidroen, ass d'Minimaliséierung vun hirer Stéierung vu wëssenschaftleche Beobachtungen entscheedend. AST SpaceMobile plangt ongeféier 100 cellulär Breetbandsatellitten z'installéieren op Basis vum BlueWalker 3 Design.

SpaceX, bekannt fir seng Starlink-Satellitte, ass och ënnersicht fir hiren potenziellen Impakt op den Nuetshimmel. D'Firma huet experimentéiert mat donkelen Beschichtungen fir d'Quantitéit u reflektéiert Liicht ze reduzéieren, awer dës Efforten hu limitéiert Erfolleg. Astronomen argumentéieren datt zousätzlech Strategien musse entwéckelt ginn fir ronderëm déi kënschtlech Stärebiller ze schaffen, déi vu kommerziellen Satellitten erstallt ginn. Ausserdeem, ofgesi vu Visibilitéitsbedenken, stellt d'Sättigung vun der niddereger Äerdëmlafbunn mat kommerziellen Satellitte eng Bedrohung fir d'Radioastronomie duer, well dës Satellitte, dorënner BlueWalker 3, mat Radioteleskopobservatioune kënne stéieren.

D'Resultater vun der Studie, déi vum CPS gemaach goufen, sinn ausgeriicht mat enger separater Etude, déi opgedeckt huet, datt Starlink-Satellitte ongewollt elektromagnéitesch Stralung lecken, wat e Risiko fir Radioteleskopobservatiounen ze stéieren.

