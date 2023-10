Spuert $ 63 am Celestron AstroMaster 70AZ Teleskop: E Begleeder säi Beschte Frënd

By

Sidd Dir en Amateur Astronom sicht Är Stargazing Rees unzefänken? Kuckt net weider. Amazon Prime Big Deal Days 2023 bréngt Iech eng onheemlech Remise op de Celestron AstroMaster 70AZ Teleskop, eng fantastesch Optioun fir absolut Ufänger. Mat engem 33% Rabatt Deal ass dësen Teleskop elo verfügbar zu engem vun den niddregsten Präisser déi mir gesinn hunn, wat et zu enger super budgetfrëndlecher Wiel mécht.

De Celestron AstroMaster 70AZ Teleskop ass en achromatesch Refrakterteleskop ideal fir de Mound a Planéiten ze observéieren. Et bitt eng 70mm Ouverture a kënnt mat essentielle Accessoiren, dorënner e roude Punktfinder, zwee Okularen an e justierbare Stativ. Dësen Teleskop bitt en exzellente Wäert fir Suen, besonnesch fir Ufänger oder déi, déi virkommend Astronomen inspiréiere wëllen.

Mat enger Brennwäit vun 900mm an engem 70mm Objektivobjektiv Duerchmiesser erlaabt de Celestron AstroMaster 70AZ Teleskop kloer Vue op den Nuetshimmel an engem kompakten a userfrëndlechen Design. Déi zwee abegraff Okularen erméiglechen d'Vergréisserung vu bis zu 90x, während den agebaute Stärepointer a Panhandle d'Locatioun an d'Verfolgung vun Ziler vill méi einfach maachen.

Wann Dir drun denkt dësen Teleskop ze kafen oder méi Stargazing Optiounen ze entdecken, hu mir ëmfaassend Guiden iwwer déi bescht Teleskopen an Teleskop Deals.

Et ass wichteg ze bemierken datt de Celestron AstroMaster 70AZ Teleskop vläicht net gëeegent ass fir déif Raum ze gesinn oder erfuerene Astronomen déi méi mächteg Modeller sichen. Fir déi, déi no alternativen Optiounen sichen, empfeelen mir de Celestron StarSense LT 114AZ oder den Celestron AstroMaster 102AZ z'entdecken, déi verschidde Funktiounen a Fäegkeeten an engem ähnleche Präisbereich ubidden.

Verpasst net dësen onheemlechen Deal wärend dem Amazon Prime Day 2023. Besicht eisen Amazon Prime Day Hub fir e Rendez-vous vun de beschten Remise an Deals op Teleskopen, Spektiven, Kameraen, Stäreprojektoren, Dronen, LEGO, a méi.

Schlëssel Spezifikatiounen:

- 70mm Objektiv Lens Duerchmiesser

- Brennwäit 900 mm

- Manuell Altazimut Montéierungstyp

- Accessoiren: justierbar Stativ, roude Punktfinder an zwee Okularen

