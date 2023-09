Antike Holzstruktur, geschätzt iwwer 475,000 Joer al, entdeckt an Afrika

By

D'Fuerscher hunn opgedeckt wat anscheinend déi eelst bekannt Holzkonstruktioun vun der Welt um Ufer vum Kalambo River an Zambia an Tanzania ass. Dës Struktur, geschätzt iwwer 475,000 Joer al, ass virun der Entstoe vu modernen Mënschen. D'Arrangement vu Logbicher gouf gemaach andeems se zwee Logbicher mat scharfen Steeninstrumenter geformt hunn a kënnen als Spazéiergang oder Plattform fir mënschlech Vorfahren gedéngt hunn, déi an der Géigend gelieft hunn.

Marken op de Logbicher weisen datt se geschnidden, gehackt a geschrauft goufen mat verschiddene Steeninstrumenter, déi um Site fonnt goufen. E Bushwillow Log läit op engem anere Logbicher, geséchert duerch eng grouss ëmgedréint U-förmlech Notch. De Professer Larry Barham, de Lead Archäolog vun der University of Liverpool, mengt datt d'Struktur Deel vun engem Spadséiergank gewiescht wier, e Fundament fir eng Plattform, oder souguer eng Plaz fir Lagerung oder Ënnerdaach.

D'Holzartikelen, déi um Site entdeckt goufen, goufen op d'mannst 476,000 Joer al datéiert, gutt virum Entstoe vum Homo sapiens. Et ass wahrscheinlech datt Homo heidelbergensis, e Virgänger fir modern Mënschen, dës Struktur erstallt huet. D'Entdeckung ass bedeitend well Holz selten fir sou laang Perioden iwwerlieft, awer déi waasserdicht Sedimenter bei Kalambo Falls hunn gehollef d'Holz ze konservéieren.

Zousätzlech zu der Logstruktur goufen aner Holzartikele fonnt, dorënner e Gruefstéck, e Keil, eng gespléckt Branche, déi vläicht Deel vun enger Fal war, an e Logbicher op béide Enden geschnidden. Dës Erkenntnisser suggeréieren datt fréi Mënschen grouss-Skala Materialien, wéi Steen an Holz, benotzt hunn fir hir Ëmwelt ze formen an ze transforméieren.

D'Fuerscher plangen Ausgruewungen op der Plaz weider ze maachen an hoffen mat der zambianer Regierung ze schaffen fir de Kalambo Falls als UNESCO Welterbe Site unerkannt ze hunn. Dr Sonia Harmand vun der Stony Brook University beschreift d'Entdeckung als banebriechend, a betount säi Wäert fir eist Verständnis vun der Notzung vun organesche Materialien während der fréierer mënschlecher Evolutioun ze erhéijen.

