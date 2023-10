Dësen Oktober sinn Stargazers fir eng wierklech faszinéierend Erfarung well se net een, mee zwee Himmelsevenementer kënne gesinn. Souwuel eng Sonnendäischtert (Surya Grahan) wéi och eng Mounddäischtert (Chandra Grahan) sollen am Oktober 2023 geschéien. Sonnendäischtert sinn natierlech Phänomener, déi geschéien wann een astronomescht Kierper d'Liicht vun oder an en anere Kierper blockéiert.

Als éischt gëtt et de 14. Oktober 2023 eng annular Sonnendäischtert. Dëst geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert, an e Schied op Deeler vun der Äerd werfen. Während dëser spezifescher Sonnendäischtert bildt d'Sonn e Feierring ronderëm de Mound. Dëst Phänomen ass bekannt als eng annular Sonnendäischtert, déi geschitt wann de Mound um wäitste Punkt vun der Äerd ass, méi kleng ass wéi d'Sonn an net komplett ofdeckt. Als Resultat erschéngt de Mound als donkel Scheif uewen op enger méi grousser, méi heller Scheif, wat e ringähnlechen Effekt erstellt.

Déi annular Sonnendäischtert fänkt um 11:29 Auer de 14. Oktober 2023 (New Delhi) un an end um 11:34 Auer de selwechten Dag. Et wäert eng spektakulär Vue bidden fir déi glécklech genuch et ze gesinn.

Zousätzlech wäert d'Mounddäischtert, déi lescht vun 2023, den 28.-29. Oktober optrieden. Eng Mounddäischtert fënnt statt wann de Mound an de Schied vun der Äerd beweegt. D'Uewerfläch vum Mound kann während dësem Evenement donkel oder roudelzeg ausgesinn.

D'Mounddäischtert soll den 28. Oktober 2023 um 11:31 Auer (New Delhi) ufänken an den 3. Oktober 36 um 29:2023 Auer ophalen. schätzen den Himmelsdisplay.

Vergewëssert Iech Äert Kalenner fir dës astronomesch Eventer ze markéieren a preparéiert Iech op eng onvergiesslech Erfahrung!

Definitiounen:

- Sonnendäischtert: En natierlecht Phänomen dat geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert, an e Schied op Deeler vun der Äerd werft.

– Mounddäischtert: En Himmelsevenement dat geschitt wann de Mound an de Schied vun der Äerd beweegt.

Source: (geläscht)