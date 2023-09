Am Simon Schama sengem leschte Buch, "Foreign Bodies", verdéift hien an d'Welt vun de Pandemie fréier an haut, ënnersträicht d'Lektioune, déi mir geléiert hunn, souwéi déi, déi mir nach musse begräifen. D'Buch konzentréiert sech haaptsächlech op d'Liewen an d'Aarbecht vum Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, e Wëssenschaftler deen hausgemaachte Impfungen entwéckelt huet fir Cholera a Bubonesch Pescht am spéiden 19. a fréien 20. Joerhonnert ze bekämpfen.

Dem Schama säi Schreiwen hëlt d'Lieser op eng faszinéierend Rees duerch dem Haffkine säi Liewen, vu senge fréien Erfarunge fir seng Gemeinschaft géint russesch Pogromen ze verteidegen bis zu senger Ausbildung am prestigiéisen Institut Pasteur a Frankräich. Et war dem Haffkine seng Impfung, déi hien 1893 an Indien bruecht huet, wou hien säin bemierkenswäerten Erfolleg bei der Bekämpfung vun der Cholera erlieft huet. Spéider géif hien nach méi grousser Triumph erreechen mat enger Impfung fir d'Bubonic Pescht z'eliminéieren.

Den Auteur beschreift mat begeeschterten Detail de virsiichtege Prozess, deen Haffkine benotzt huet fir d'Pescht Impfung ze kreéieren, vun der Extraktioun vu Flëssegkeeten bis zur Kultivatioun vun de Bacilli an der Geessbouillon. Trotz dem Haffkine senge bedeitende Bäiträg zu der ëffentlecher Gesondheet an Indien, sinn d'britesch Kolonialautoritéite schlussendlech midd vun him ginn. Si haten sech op méi aggressiv Moossnamen ugewisen, wéi d'Zerstéierung vun Dierfer an d'Evictoire vun Naturvölker, déi dacks net effikass waren. Den Erfolleg vun engem Auslänner wéi Haffkine war e Schlag fir hir Stolz, wat zu sengem eventuellen Depart aus Indien féiert.

Während Schama e puer tangential Ausflich an zousätzlech Geschichten enthält, blénkt seng Bewonnerung fir Haffkine duerch. D'Buch schléisst mat enger ënnerstëtzender Notiz fir den Anthony Fauci an enger iwwerraschender Reflexioun iwwer d'Roll vum Houfeisenëmlafbunn säi bloe Blutt an der Impfungproduktioun of.

Dem Schama seng Aarbecht stellt wichteg Froen iwwer d'Kraaft vun der Wëssenschaft bei der Bekämpfung vun Pandemie an d'Roll vun de Mënschen an hirer eegener Zerstéierung. Trotz eise Fortschrëtter argumentéiert den Auteur datt et eis eegen Handlungen ass, wéi Atomwaffen a Klimawandel, déi eng méi grouss Bedrohung fir d'Mënschheet stellen.

"Foreign Bodies" déngt als Testament fir dat bemierkenswäert Liewen a Leeschtunge vum Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Duerch dës Biografie beliicht de Simon Schama den immensen Impakt, deen eenzel Wëssenschaftler vis-à-vis vun de weltwäite Gesondheetskrisen hunn.

Quellen:

– Schama, Simon. "Auslännesch Kierper: Pandemie, Impfungen, an d'Gesondheet vun den Natiounen."

- Winchester, Simon. "Wësse wat mir wëssen."