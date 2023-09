D'Wëssenschaftler viraussoen déi hellst a wäit erreechend Nordliichter an 20 Joer

D'Wëssenschaftler virauszesoen datt d'Nordliichter, och bekannt als Aurora borealis, déi hellst a wäitst erreechend sinn déi se an 20 Joer waren. Laut dem Mark Miesch, engem Wëssenschaftler fir d'National Oceanic and Atmospheric Administration, gëtt dësen Héichpunkt an der Aktivitéit erwaart an den nächsten 18 Méint, mat de Luuchten déi hir hellst am Hierscht 2024 erreechen. Skywatchers erwaarden dëst Event mat Opreegung.

D'Nordliichter entstinn duerch Stéierungen am Weltraumwieder, dacks e Resultat vu staark magnetesche Sonneflecken. Wann dës Stéierungen optrieden, gi Partikelen an de Weltraum geflücht, vun deenen e puer op d'Äerd riichten. Dës Partikele fanne schwaach Punkten am Äerdmagnéitfeld, kollidéieren mat der Atmosphär a befreien Energie déi en Neonbanner um Himmel erstellt. Déi entstinn Liichtstrahlen kënne verschidde Formen uhuelen a kënne sech ausdehnen, verdréien a wackelen wéi d'Nuecht weidergeet. D'Zuel vun de Sonneflecken opgeholl déngt als Indikator fir d'Kraaft an d'Ausmooss vun de Luuchten.

D'Faarwen vun den Nordliichter kënne vun déifblo bis rout bis purpur variéieren, ofhängeg vun den Elementer déi se begéinen an der Héicht vum Phänomen. Stickstoffgas produzéiert déif blo a rout Faarwen déi vermëschen fir purpur ze kreéieren wann se vun den energesche Partikelen op méi nidderegen Héichten getraff ginn. Op méi héijen Héichten entsteet Sauerstoff eng rout Faarf amplaz gréng, wat charakteristesch ass fir d'Luuchten op méi nidderegen Héichten.

D'Nordliichter kënnen esou wäit südlech wéi Mexiko gesi ginn a sinn an den USA ze gesinn, dorënner Staate wéi Minnesota a Wisconsin. Eng Aurora Prognose zur Verfügung gestallt vun der University of Alaska Fairbanks hëlleft dem Public virzegoen wéini a wou d'Luuchten an Nordamerika, Europa an Alaska gesi kënne ginn.

Déi bescht Zäit fir d'Nordliichter an den USA ze gesinn ass während Equinoxen a Solstice, wéi zum Beispill de rezenten Hierschtequinox. Dës Eventer féieren normalerweis zu gréissere Stéierungen a Lücken am Magnéitfeld vun der Äerd, wat d'Chancen erhéijen d'Luuchten ze gesinn. Zousätzlech kann d'Sonn hir Rotatioun ëm sech all 27 Deeg d'Stäerkt vun de Luuchten beaflossen. D'Universitéit vun Alaska Fairbanks prognostizéiert datt et ëm den 22. Oktober staark Aktivitéit gëtt, no engem besonnesch staarken Dag um Méindeg.

Och wann et schwéier ass virauszesoen, wéi eng Staaten d'Méiglechkeet hunn d'Nordliichter an de verbleiwen Méint vun 2023 a fréi 2024 ze gesinn, kann den Aurora Tracker vum National Space Weather Prediction Center Informatioun ubidden wéini a wou d'Luuchten siichtbar kënne sinn. A leschter Zäit sinn d'Nordliichter e puer Mol zu Utah observéiert ginn, dorënner Sonndeg Nuecht.