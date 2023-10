Indien waart gespaant op d'Ukënnegung vun den Nobelpräis Gewënner fir 2023, an der Hoffnung datt d'Empfänger vun dësem Joer aus hirem Land kéinte kommen. Wéi den Nobelcomité sech virbereet fir d'Gewënner a sechs Kategorien z'entdecken - Physik, Chimie, Medezin, Literatur, Fridden a Wirtschaft - ass et derwäert ze erënneren un den éischten Nobelpräis vun Indien, Dr. 1930.

Op enger Rees vu London op Bombay gouf de Physiker Sir CV Raman vun der déifblo Faarf vum Mëttelmier begeeschtert. Intrigéiert vun der populärer Iwwerzeegung datt d'Faarf vum Mier nëmmen eng Reflexioun vum Himmel war, huet de Raman probéiert d'Wourecht z'entdecken. Seng extensiv Fuerschungsrees huet hien zu der Entdeckung gefouert datt d'Faarf vum Mier tatsächlech aus der Streuung vum Sonneliicht duerch Waassermoleküle entsteet - e Phänomen elo bekannt als de Raman Effekt.

Am Géigesaz zu den herrschenden Erklärungen huet de Raman schlussendlech bewisen, datt wann d'Liicht Partikele méi kleng wéi seng Wellelängt begéint, et a verschidde Richtungen verstreet. An enger klenger Fraktioun vum verstreete Liicht geschitt eng Verännerung vun der Wellelängt wéinst Energietransfer op eng Molekül, wat säin Energieniveau erhéicht. Dës selten Optriede, mat nëmmen een an enger Millioun verspreet Liichtpartikelen, déi eng Verännerung vun der Wellelängt weisen, huet zwéngend Beweiser fir den atomesche Charakter vun der Liichtenergie geliwwert.

Den Nobelcomité huet dem Raman säi bedeitende Bäitrag zum Gebitt vun der Physik unerkannt andeems hien him den Nobelpräis den 10. Dezember 1930 ausgezeechent huet. Seng universal Untersuchung vum Raman-Effekt, mat enger grousser Villfalt vu Stoffer als Streuungsmedien, huet deeselwechten Effekt gewisen. Dës Entdeckung huet net nëmmen eist Verständnis vum Liicht a seng Interaktioun mat der Matière nei geformt, mee huet och Dieren opgemaach fir Fortschrëtter an der Spektroskopie.

Wéi Indien seng nei Nobelpräisdréier viraussiicht, sollt d'wëssenschaftlech Gemeinschaft un d'Pionéieraarbecht vum Dr CV Raman a seng monumental Entdeckung vum Raman Effekt erënneren. Seng Fuerschung huet d'Atomart vun der Liichtenergie beliicht an huet de Grondlag fir weider Fortschrëtter am Beräich vun der Spektroskopie geluecht.

Quell: The Times of India