D'NASA ass agestallt fir seng héich erwaart Psyche Missioun dës Woch ze starten. Wärend d'Missioun op ville Weeër banebrytend ass, wat d'Opmierksamkeet vun der Ëffentlechkeet gefaangen huet ass d'Fuerderung datt de Wäert vum Zil-Asteroid, 16 Psyche, d'Weltwirtschaft kéint iwwerwannen. De geschätzte Wäert vun den Edelmetaller, déi op dësem metalleschen Asteroid präsent sinn, ass ongeféier $ 10,000 Quadrillion.

D'Psyche-Missioun zielt fir den 140 Meile-breeten Asteroid ze studéieren, dee gegleeft gëtt den ausgesate Kär vun engem gescheiterte Protoplanéit aus dem fréie Sonnesystem ze sinn. Dëst bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Wëssenschaftler d'Bildung vu Planéiten besser ze verstoen an Abléck an d'Zesummesetzung vum Äerdkär ze kréien.

Wéi och ëmmer, trotz der verlockende Bewäertung, ass et wichteg ze bemierken datt den Asteroid op d'Äerd zréckbréngen mat der aktueller Technologie onméiglech ass. Den Haaptenquêteur vu Psyche, Lindy Elkins-Tanton, huet geklärt datt d'Fuerderung vum enorme Räichtum vum Asteroid op all Manéier falsch ass. D'Distanz tëscht Psyche an Äerd mécht et onpraktesch fir Biergbau Zwecker oder bréngt et zréck op eise Planéit.

Am Géigesaz zu e puer Spekulatiounen ass d'NASA's Psyche Raumschëff net entworf fir Asteroiden auszebauen. Den Elkins-Tanton huet betount datt de Fokus vun der Missioun nëmmen op d'Studie vum Asteroid ass an net seng Ressourcen ze extrahieren. Wärend d'Uewerfläch vum 16 Psyche e Geheimnis bleift, ass et onwahrscheinlech e poléierte metallesche Erscheinungsbild ze hunn.

Den Urspronk vun dëser Perceptioun vum immense Räichtum staamt aus enger simplistescher Berechnung vum Elkins-Tanton am Joer 2017, an schätzt de potenzielle Wäert vun den Asteroiden Metaller um aktuelle Maart. Wéi och ëmmer, a Wierklechkeet, de grousse Volume vun Edelmetaller aus der Psyche, déi d'Äerd erreechen, hätt katastrophal Konsequenzen, de Metallmaart ofbriechen an et praktesch wäertlos maachen.

Als Conclusioun ass d'Psyche Missioun e bemierkenswäerte Beméihung fir d'Geheimnisser vu 16 Psyche z'entdecken, awer säi Wäert läit haaptsächlech an der wëssenschaftlecher Entdeckung anstatt finanziellem Gewënn. Et déngt als Erënnerung datt d'Universum Wonner iwwer monetäre Wäert hält.

Quellen:

1. NASA d'Psyche Missioun Briefing

2. Interview mam Lindy Elkins-Tanton am Joer 2022