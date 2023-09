Nei entdeckte grénge Koméit Nishimura sichtbar fir d'éischte Kéier a 400 Joer

En nei entdeckte grénge Koméit mam Numm Nishimura, nom amateur japaneschen Astronom Hideo Nishimura deen en entdeckt huet, ass de Moment fir d'éischte Kéier zanter méi wéi 400 Joer ze gesinn. Nishimura huet de Koméit mat enger Canon Digitalkamera an enger Teleobjektiv gesinn. Koméite si Stécker vun dreckeg Äis, déi aus dem Schutt bleiwen, deen eist Sonnesystem fir d'éischt geformt huet. Typesch bleiwen d'Koméite wäit vun der Sonn ewech a si fir eis gefruer an onsichtbar. Heiansdo wäert awer e Koméit d'Sonn kommen.

Wéi d'Sonn hir Hëtzt ufänkt d'Äiseg Material am Koméit ze verdampen, ginn den Dreck an de Stëbs dobannen befreit, sou datt de Schwanz vum Koméit entstinn, dee vun der Äerd ze gesinn ass. Dem Nishimura seng Entdeckung ass bemierkenswäert wann d'Prévalenz vun automatiséierten Teleskope berécksiichtegt gëtt. Amateur Astronomen wéi Nishimura fannen et dacks Erausfuerderung eppes ze entdecken wat net schonn op der Stärekaart ass.

Fir den Nishimura Koméit ze gesinn, musst Dir op der nërdlecher Hemisphär sinn a virum Sonnenopgang a Richtung ëstlechen Horizont kucken. Déi bescht Geleeënheet et ze gesinn ass en Dënschdeg de Moien, wann et am nootste bei der Äerd ass. De 17. September wäert de Koméit am noosten der Sonn sinn a schlussendlech vun der Südhallefkugel ze gesinn. Kuckt et am Stärebild Leo a benotzt eng Spektiv oder e klengen Teleskop fir eng gutt Vue.

