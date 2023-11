Zesummenaarbecht tëscht den USA an Indien fir d'Äerdobservatioun mam NISAR Satellit ze revolutionéieren

Fir d'éischte Kéier an der Geschicht hunn d'Weltraumagenturen vun den USA an Indien zesummegeschafft fir d'Hardware fir eng Äerdobservatiounsmissioun z'entwéckelen. Den NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) Satellit, dee bal fäerdeg ass, stellt eng banebriechend Zesummenaarbecht tëscht NASA an der Indian Space Research Organisation (ISRO) duer. Setzt fir am Joer 2024 ze starten, NISAR wäert de Wee komplett revolutionéieren wéi mir eise Planéit verstinn an iwwerwaachen.

Dem NISAR säin primäre Zil ass et all 12 Deeg e komplette Scan vun der Äerd an d'Äisflächen ze maachen, fir eis wäertvoll Abléck an d'Verännerunge mat der Zäit ze bidden. Wat den NISAR besonnesch bemierkenswäert mécht ass d'Tatsaach datt et mat zwee ënnerschiddleche syntheteschen Aperture Radar (SAR) Systemer ausgestatt ass. D'NASA huet d'L-Band SAR entwéckelt, während d'ISRO d'S-Band SAR gehandhabt huet, mat Radiowellen vu méi kuerze Wellelängten. Andeems Dir verschidde Wellelängten benotzt, wäert den NISAR eis en onendlech Verständnis vun den evoluéierende Landschaften vun der Äerd ginn.

Ee vun de Schlësselberäicher vum Fokus fir NISAR sinn d'Äerdbëscher an d'Fiichtlanden, déi besonnesch fir Klimawëssenschaftler interesséieren. Dës Ökosystemer handelen als entscheedend Kuelestoff ënnerzegoen, absorbéieren Kuelendioxid an aner Treibhausgase aus der Atmosphär. Wéi och ëmmer, mënschlech Aktivitéite wéi Entbëschung an Urbaniséierung stellen eng Bedrohung fir dës vital Ökosystemer duer, reduzéieren hir Kuelestofflagerungskapazitéit. Tatsächlech sinn d'Verännerunge vum Landverbrauch ongeféier 11% vun de weltwäite Kuelestoffemissiounen aus.

De Start vum NISAR Satellit am fréien 2024 vum ISRO Satish Dhawan Space Center markéiert e bedeitende Meilesteen an der Partnerschaft tëscht NASA an ISRO. Duerch d'Zesummeschaffen eben dës Raumfaartagenturen de Wee fir e bessert Verständnis vun de verännerleche Landschaften an Ökosystemer vun der Äerd. Dem NISAR seng Observatioune wäerten eng vital Roll spillen fir d'Ëmweltfuerderungen unzegoen an eis Efforten ze stäerken fir den Impakt vum Klimawandel op eisem Planéit ze bekämpfen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass den NISAR Satellit?

Den NISAR Satellit ass e Kollaboratiounsprojet tëscht der NASA an der Indian Space Research Organisation (ISRO) entwéckelt fir d'Äerdobservatioun ze revolutionéieren andeems se kontinuéierlech d'Uewerfläch vum Planéit mam Radar scannen. Et ass mat zwee syntheteschen Aperture Radar (SAR) Systemer ausgestatt, wat et fäeg mécht onendlech Abléck an déi verännert Landschaften an Ökosystemer ze liwweren.

2. Wat wäert NISAR konzentréieren?

Dem NISAR säi primäre Fokus läit op d'Äerdbëscher an d'Fiichtland, déi fir Klimawëssenschaftler vu groussem Interesse sinn. Dës Ökosystemer déngen als Kuelestoff ënnerzegoen, Kuelendioxid an aner Treibhausgase absorbéieren. Dem NISAR seng Observatioune wäerten hëllefen d'Verännerungen, déi an dëse vitalen Ökosystemer optrieden, ze verstoen an d'Erausfuerderunge vum Klimawandel unzegoen.

3. Wéini gëtt den NISAR Satellit gestart?

Den NISAR Satellit ass geplangt fir fréi 2024 vum ISRO Satish Dhawan Space Center am Südindien ze starten. Dëse Kollaboratiounseffort tëscht NASA an ISRO markéiert eng banebriechend Partnerschaft fir eist Verständnis vun de verännerleche Landschaften an Ökosystemer vun der Äerd ze förderen.