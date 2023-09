D'Equinox an d'Nordliichter: E spektakuläre Display

Den Equinox, deen den 23. September fällt, kéint eng besser Chance ubidden wéi soss déi beandrockend Vue vun den Nordliichter, och bekannt als Aurora borealis, ze gesinn. D'Magnéitfeld vun der Äerd an d'Schréiegt vum Planéit zu där Zäit schafen gënschteg Konditioune fir d'Optriede vun dëser natierlecher Liichtshow. Och wann et ni eng definitiv Garantie gëtt fir d'Nordliichter ze gesinn, erhéicht d'Equinox d'Wahrscheinlechkeet, anstatt se ze garantéieren.

Laut dem David Moore, dem Editeur vum Magazin Astronomy Ireland, sinn déi bescht Plazen an Irland fir e Bléck op d'Nordliichter ze kréien d'Nordküst vun Nordirland a Mayo. Dës Gebidder sinn ideal wéinst hirer onobstruéierter Vue op den Atlanteschen Ozean, zesumme mat minimalem Liichtverschmotzung vu Stied a Stied. Trotzdem, wann den Himmel kloer ass, kann d'Nordliicht aus all Deel vum Land siichtbar sinn.

D'Phänomen vun den Nordliichter fänkt un nodeems d'Solarfakelen, oder Ausbroch op der Sonn, Milliarden Tonnen Stralung an de Weltraum fräiginn. Ongeféier zwee Deeg nodeems dës Sonnefakelen optrieden, schloen d'Atompartikelen d'Äerdatmosphär. E puer vun dëse Partikele ginn am Magnéitfeld vun der Äerd agespaart a ginn op d'Nord- a Südpol gezunn. Wann dës Partikel mat den Atomer a Molekülen an der Atmosphär kollidéieren, kreéiere se déi lieweg Faarwen, déi mat den Nordliichter verbonne sinn.

Fir d'Aurora voll ze erliewen, ass et essentiell ewech vu Mënsch gemaachte Luuchten ze sinn. Wunnen an enger Stad oder Stad bitt nëmmen eng Vue op grouss Affichë. D'Sonn geet duerch Aktivitéitszyklen all 11 Joer, an et ass wéinst dem Héichpunkt am Joer 2025, wat déi nächst Jore besonnesch opportun mécht fir d'Nordliicht ze gesinn.

Astronomie Irland liwwert en Aurora Alarmservice, a prognostizéiert all Nomëtteg iwwer d'Himmelbedéngungen fir déi nächst Nuecht, och d'Méiglechkeet d'Aurora ze gesinn. D'Luuchten kënnen zu verschiddenen Zäiten duerch d'Nuecht observéiert ginn, heiansdo fir e puer Stonnen an heiansdo fir eng kuerz Zäit.

Iwwerdeems bewölkten Himmel d'Siichterfahrung behënnere kann, hunn d'Partikele vun der Sonn d'Atmosphär wäit iwwer de Wolleke getraff. Dofir, wann et kloer ass, kënnen d'Nordliichter an hirer ganzer Herrlechkeet ze gesinn sinn.