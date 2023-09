Wëssenschaftler a Japan observéieren super-schwéier Sauerstoffisotopen

Wëssenschaftler a Japan hunn eng bedeitend Entdeckung gemaach andeems se déi super-schwéier Sauerstoffisotope Sauerstoff-27 (27O) a Sauerstoff-28 (28O) fir d'éischte Kéier observéiert hunn. D'Team am Tokyo Institute of Technology a RIKEN huet festgestallt datt de Sauerstoff-28 Isotop, dee geduecht gouf besonnesch stabil ze sinn, net "duebel Magie" war wéi virdru gegleeft. D'Entdeckung wäert dozou bäidroe fir eist Verständnis vun der Nuklearstruktur ze verbesseren a kann Implikatioune fir d'Physik vun Neutronestären hunn.

Wann Nuklearphysiker iwwer magesch Zuelen schwätzen, bezéie se sech op eng Situatioun wou d'Nukleonen vun engem Atom (Protonen an Neutronen) op eng Manéier arrangéiert sinn, déi säin Kär ongewéinlech stabil mécht. Atomer mat spezifescher Zuel vu Protonen oder Neutronen, wéi 2, 8, 20, 28, 50, 82 oder 126, sinn héich onwahrscheinlech fir Energieverloscht duerch radioaktiven Zerfall ze maachen.

D'Zauberzuelkonzept kann mat dem Nuklear Shell Modell erkläert ginn. Käre kënnen als Multi-Layer Muschelen ugesi ginn, ähnlech wéi Schichten vun engem Zwiebel, mat all Schuel eng gewëssen Zuel vu "Sëtzer" fir Neutronen oder Protonen. Wann eng Schuel mat Neutronen oder Protonen gefëllt ass, gëtt se als "zougemaach". Am Fall vum Sauerstoff-16 (16O), deen aacht Protonen an aacht Neutronen huet, ass déi éischt Schuel mat zwee Neutrone gefëllt, an déi zweet Schuel ass mat sechs Neutrone gefëllt, wat et zu engem "duebel magesche" Kär mécht.

De Sauerstoff-28 Isotop war e Kandidat fir duebel Magie Status well et aacht Protonen an 20 Neutronen huet, mat den 20 Neutronen iwwer dräi Muschelen verdeelt. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Energiespalt tëscht de leschten zwee Neutroneschuel-Orbitaler schwaach war, wat d'Vermëschung tëscht den zwou Muschelen erlaabt. Dës Schuelerosioun ass net heefeg a war onerwaart fir 28O.

D'Entdeckung vum Mangel u "duebel Magie" am Sauerstoff-28 ass eng wichteg Entwécklung fir d'Nukleartheorie. Et wäert eist Verständnis vun Isotopen mat groussen Neutron-zu-Proton-Verhältnisser verbesseren an hëlleft onbekannt nuklear Interaktiounen wéi dräi-Neutron-Kräften ze evaluéieren. Dës Erkenntnisser kënnen Implikatioune fir d'Eegeschafte vun Neutronestären studéieren.

Quellen:

- Natur Artikel

- RIKEN Radioaktiv Isotop Beam Factory