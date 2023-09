Nei entdeckte Koméit Nishimura fir d'nächst Woch siichtbar ze sinn

En nei entdeckte Koméit mam Numm Koméit Nishimura wäert d'nächst Woch siichtbar sinn wéi e vun der Äerd flitt. De japanesche Weltraumfotograf Hideo Nishimura huet de Koméit Ufank August fir d'éischt observéiert. Zënterhier ass et an der Hellegkeet eropgaang wéi se duerch de banneschten Sonnesystem an enger Ëmlafbunn ëm d'Sonn reest. De Koméit wäert seng noosten Approche op d'Äerd en Dënschdeg maachen, a kënnt bannent 78 Millioune Meilen. De 17. September wäert et och no bei der Sonn passéieren.

De Koméit Nishimura mécht ongeféier all 430 bis 440 Joer eng Ëmlafbunn of. Déi leschte Kéier wou se no bei der Sonn passéiert ass, war ëm d'Joer 1590. Et ass awer net gewosst, ob et deemools mat bloussem A ze gesinn war. De Koméit ass kaum hell genuch fir siichtbar ze sinn a wäert sech no beim Horizont beweegen, also sinn d'Binokulare recommandéiert fir ze kucken. Däischter Himmel ewech vun Stad Luuchten bidden optimal Konditiounen.

Fir déi op der nërdlecher Hemisphär ass et recommandéiert eng kloer Vue op den Ost-Nordost Horizont ongeféier eng hallef Stonn virum Mueresdämmerung ze fannen. Wat de Koméit méi no bei der Sonn an dem Horizont ass, wat et méi schwéier ass ze gesinn. De Koméit wäert e Mëttwoch tëscht der Äerd an der Sonn passéieren, an e kann um Owend Himmel net ze gesinn sinn, ausser et gëtt däitlech méi hell wéi erwaart.

Wéinst der Noperschaft vum Koméit un der Sonn besteet d'Méiglechkeet, datt déi intensiv Hëtzt en zerstéiert. D'Experten erwaarden awer datt et iwwerlieft, well et schonn op d'mannst eng virdru enk Approche zur Sonn iwwerlieft huet. Wann et iwwerlieft, wäert et Ufank Oktober op déi wäit Säit vun der Sonn vun der Äerd iwwergoen, an dann am November nees op de Moienhimmel vun der Südhallefkugel erauskommen.