Fuerscher vun der Weill Cornell Medizin hunn eng bis elo onbekannt Aart vu Knochenbildende Stammzelle identifizéiert, déi zu Craniosynostosis féiert, déi virzäiteg Fusioun vum Schädel bei Puppelcher. Craniosynostosis geschitt an ongeféier engem an all 2,500 Puppelcher a kann d'Gehirentwécklung behënneren wann net chirurgesch behandelt gëtt. Dës banebriechend Studie, publizéiert an der Natur, werft Liicht op déi anormal Verbreedung vun enger spezifescher Zort Stammzelle genannt DDR2+ Stammzellen.

D'Team vu Fuerscher iwwerpréift Mais mat enger gemeinsamer Mutatioun verbonne mat mënschlecher Craniosynostosis a fonnt datt dës Mutatioun déi anormal Verbreedung vun DDR2+ Stammzellen ausléist, wat zu enger virzäiteger Schädelfusioun resultéiert. Dës Entdeckung mécht nei Méiglechkeeten op fir Craniosynostose ze behandelen andeems dës anormal Stammzellaktivitéit gezielt an hemmt.

Fir d'Verbindung tëscht de Knochenbildende Stammzellen a Craniosynostosis z'ënnersichen, hunn d'Fuerscher Mais konstruéiert, an deenen d'CTSK + Stammzellen, déi virdru mat Craniosynostosis verbonne sinn, ee vun de Genen feelen, déi fir seng Funktioun verantwortlech waren. Am Géigesaz zu hiren Erwaardungen hunn dës Mutatiounen d'calvarial Stammzellen net aktivéiert fir d'Schädelplacke ze fusionéieren; amplaz, si gefouert der Ausschöpfung vun dëse Stammzellen um sutures. D'Gravitéit vun der Fusioun korreléiert mat der Ausschöpfung vun dësen CTSK + Stammzellen.

De Co-Senior Autor Dr. D'Studie erhéicht d'Méiglechkeet fir nei Behandlungen z'entwéckelen, déi d'Wurzelursaach vun der Craniosynostosis adresséieren, Hoffnung fir Puppelcher a Familljen, déi vun dëser Bedingung betraff sinn.

An enger ähnlecher Etude, déi an der Natur am Joer 2018 publizéiert gouf, huet datselwecht Fuerschungsteam eng aner Aart vu Schankenformende Stammzelle genannt CTSK + Stammzellen identifizéiert. Dës fréier Entdeckung huet weider Enquête iwwer d'Roll vun dëse Stammzellen gefrot fir Craniosynostose ze verursaachen. Dës rezent Etude baut op d'Resultater aus hirer viregter Fuerschung, déi eist Verständnis vun de komplexe Mechanismen déi dës Bedingung ënnersträichen.

Insgesamt mécht dësen Duerchbroch am Verständnis vu Craniosynostose de Wee fir d'Entwécklung vu geziilte Therapien, déi potenziell d'Behandlung vun dëser Bedingung revolutionéiere kënnen an d'Resultater fir betraff Puppelcher verbesseren.

Quellen:

– Natur: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [Link net uginn]