Astrofotografen erfaassen erstaunlech Biller vum Koméit Nishimura

Astrofotografen aus der ganzer Welt hunn atemberaubend Biller vum Koméit Nishimura opgeholl wéi en duerch eise Sonnesystem passéiert. Dëse Koméit, deen am August 2023 vum Amateurastronom Hideo Nishimura entdeckt gouf, huet duerch seng bemierkenswäert Visibilitéit opmierksam gemaach. Et ass e groussen Erfolleg e Koméit mat enger regulärer DSLR Kamera z'entdecken, well déi meescht Koméiten elo mat automatiséierten Teleskope fonnt ginn.

An de leschte Wochen hunn Koméitbegeeschterten an Astrofotografen de Koméit Nishimura no verfollegt, wat zu e puer onheemlech Fotoen resultéiert. Wéi de Koméit den 12. September säin nootste Punkt op d'Äerd kënnt, gefollegt vu senger noosten Approche un d'Sonn de 17. September, sinn déi nächst Woche villverspriechend fir dëst Himmelsphänomen ze beobachten. Am Moment am Stärebild Leo läit de Koméit an de fréie Moiesstonnen virum Sonnenopgang.

Fir e Bléck op de Koméit Nishimura ze kréien, kuckt no Osten wärend der Sonnenopgang. D'Benotzung vun enger Stargazing App kann hëllefen de Koméit ze lokaliséieren, während d'Binokularen oder en Teleskop eng méi kloer Vue bidden. Mat méi klengen bis mëttelgrousse Teleskope kann een erwaarden, eng fuzzy, grénglech Orb ze gesinn. Mat méi staarker Optik kann et awer méiglech sinn, de Schwanz vum Koméit z'ënnerscheeden.

De Koméit Nishimura huet Astrofotografen scho faszinéierend Momenter geliwwert. De Michael Jäger, e renomméierte Koméitjäger, huet iwwerraschend Biller am ganze September erfaasst, dorënner en Trennungsevenement verursaacht duerch en Ausbroch vum Sonnewand. De Stuart Atkinson huet et och fäerdeg bruecht eng kloer definéiert Gabel am Koméiteschwanz ze erfaassen. Dem Lorenzo Di Cola säi Bild bitt eng gegrënnt Ofdreiwung vun deem wat Backyard Skywatchers erwaarden kënnen ze gesinn wann se Vergläicher oder kleng Teleskope benotzen.

Wann Dir interesséiert sidd fir op Koméiten ze jagen oder Biller vun Himmelskierper ze maachen, ginn et verschidde Ressourcen. Eise Guide fir déi bescht Spektiven an Teleskope kënnen Iech hëllefen déi richteg Ausrüstung fir Är Besoinen ze fannen. Zousätzlech, fir déi, déi un Astrofotografie interesséiert sinn, bidden mir e Guide fir wéi ee Koméite fotograféiere kënnt, souwéi Empfehlungen fir Kameraen a Lënsen.

Also, wann Dir Gléck hutt fir eng Foto vum Koméit Nishimura ze knipsen, zéckt net fir se mat eis op [email protected] ze deelen.

