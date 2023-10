En neie virtuelle Reality Headset fir Mais verbessert Neural Pathway Fuerschung

Eng nei Preprint Verëffentlechung weist d'Entwécklung vun engem virtuelle Realitéit (VR) Headset speziell fir Mais entworf. Dësen innovativen Apparat, mam Numm MouseGoggles, bitt eng méi immersiv Erfahrung am Verglach mat traditionelle Setups an huet d'Potenzial fir Fuerscher ze hëllefen e méi déif Verständnis vun den neurale Weeër ze kréien, déi a komplexe Verhalen involvéiert sinn.

Am Moment, fir d'Gehiraktivitéit vun enger waakreger Maus ze observéieren, ersetzen d'Wëssenschaftler typesch e Sektioun vu sengem Schädel mat enger Glasfënster an sécheren d'Déier ënner engem Mikroskop. Duerch d'Kombinatioun vun dëser Technik mat engem virtuellen Ëmfeld kënnen Neurowëssenschaftler d'neural Netzwierker studéieren, déi mat der Navigatioun verbonne sinn. Wéi och ëmmer, d'Displays ursprénglech fir mënschlech Notzung geduecht sinn deier a besëtzen eng Resolutioun déi d'Detektiounskapazitéit vu Mais iwwerschreift.

Als Äntwert op dës Erausfuerderung hunn d'Fuerscher MouseGoggles entwéckelt, e VR Headset speziell fir Mais entwéckelt. Dësen Apparat gläicht mënschlech Kopfhörer a besteet aus zwee kreesfërmeg Affichage, Lënsen an engem Computersystem, deen an enger 3D-gedréckter Struktur ëmgeleet ass. Am Géigesaz zu traditionelle High-Definition Displays benotzt MouseGoggles Low-Definition Schiirme ursprénglech fir Smartwatches entworf, déi d'Maus an e virtuellt Ëmfeld projizéieren mat Videospillsoftware.

Experimenter, déi vum Fuerschungsteam gemaach goufen, hu festgestallt datt Mais, déi de MouseGoggles Headset droen, ähnlech Mustere vun der neuraler Aktivitéit an der visueller Cortex weisen wéi déi an traditionelle Setups. D'Aktivatioun vu Plazzellen, déi Neuronen sinn, déi op spezifesch Plazen reagéieren, gouf och am Hippocampus vu Mais festgestallt, déi duerch d'virtuell Ëmfeld navigéieren. Dës Erkenntnisser suggeréieren datt d'Mais fäeg waren virtuelle Plazen z'erkennen wéi se eng raimlech Léiertask ausféieren.

De MouseGoggles Headset bitt eng méi engagéierend Erfarung fir d'Mais, wat hinnen erlaabt méi natierlech während Experimenter ze behuelen. Dëst kann potenziell d'Trainingszäit reduzéieren an d'Bedierfnes fir Kapp-fixe Setups, wou Mais immobiliséiert sinn. Den Apparat ass kosteneffektiv, mat engem Präisstag vu manner wéi $ 200, mat liicht zougänglechen Deeler an en Online-Instruktiounshandbuch fir d'Montage.

D'Fuerscher hannert MouseGoggles konzentréieren sech elo op d'Entwécklung vu méi liicht a miniaturiséierte Versioune vum Headset fir fräi wandelende Mais z'empfänken, baséiert op Feedback vun der Neurowëssenschaftsgemeinschaft.

Quellen: Keen