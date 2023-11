Nei Fuerschung weist potenziell Léisung fir Coral Bleeching

Fuerscher vum Australian Institute of Marine Science (AIMS) an der University of Melbourne hunn eng verspriechend Léisung entdeckt fir d'Korallbleechung ze bekämpfen. D'Studie, publizéiert an der Global Change Biology, suggeréiert datt erwuesse Fragmenter vun der Korallerart Galaxea fascicularis besser kënne Bleechung widderstoen a méi séier recuperéieren wann se mat Hëtzt-evolutéierten Algenzellen, bekannt als Symbionten, behandelt ginn.

Am Géigesaz zu fréiere Studien, déi sech op natierlech Hëtzt-tolerant Symbionten konzentréiert hunn, huet dës Fuerschung Symbionte benotzt, déi hir Hëtzttoleranz kënschtlech iwwer e Jorzéngt erhéicht hunn duerch Belaaschtung fir erhéigen Temperaturen am Laboratoire. Dës Hëtzt-entwéckelt Symbionte goufen dunn a chemesch gebleechte Korallefragmenter agefouert.

D'Resultater waren bemierkenswäert. D'Symbionte konnten eng symbiotesch Bezéiung mat den erwuessene Korallen fir eng Dauer vun zwee Joer opbauen. Dës Symbiose huet net nëmme méi séier Erhuelung vu Bleiche gefördert, awer och d'Hëtzt Toleranz vun de Korallen verbessert ouni hir Wuesstum negativ ze beaflossen.

Lead Autor Dr Wing Yan Chan vun AIMS an der University of Melbourne mengt datt dës Hëtzt-entwéckelt Algen-Symbionten eng wäertvoll Ressource fir d'Riff-Restauratioun ginn. Dës Approche weist Verspriechen iwwer verschidde Korallenarten a Liewensstadien.

Déi laangfristeg Stabilitéit vun dëser symbiotescher Bezéiung bitt Hoffnung datt Hëtzt-entwéckelt Zellen fir vill Joren profitéiere kënnen. Dëst ass besonnesch wichteg wéinst der wuessender Bedrohung vu Klimawandel-Undriff Marine Hëtztwellen déi verbreet Bleechung a Korallen Doud verursaachen.

Senior Autor Professor Madeleine van Oppen betount d'Virdeeler vun dëser Approche, a seet datt d'Virdeeler, déi a fréiere Studien iwwer Korallarven a Juvenile observéiert goufen, och op erwuesse Korallen ausdehnen. Dës Technik, bekannt als "assistéiert Evolutioun", involvéiert aktiv d'Beschleunigung vun natierlech optrieden evolutiver Prozesser fir d'Korallhëtzt Toleranz ze verbesseren.

De nächste Schrëtt an dëser Fuerschung wäert kontrolléiert Feldverspriechen involvéieren fir ze bestëmmen ob déiselwecht Resultater ausserhalb vum Laboratoire erreecht kënne ginn, mat multiple Korallentypen a méi grousser Skala.

Dës Etude dréit zu den extensiv Efforten vun AIMS, hire Partner, a Kollaborateuren bäi fir Korallen aus den Impakt vum Klimawandel ze schützen. Zousätzlech fir d'Emissiounen ze reduzéieren an effektiv Koralleriffer Managementstrategien z'adoptéieren, Interventiounen wéi Hëtzt-evolvéiert Symbionten bidden Hoffnung fir d'Klimatoleranz a Widderstandsfäegkeet fir Reef ze stäerken.

FAQ:

Q: Wat ass Coral Bleeching?

A: Coral Bleeching geschitt wann Korallekolonien déi symbiotesch Algen ausdrécken, déi an hire Stoffer liewen, wat zu de Verloscht vun hire vibrant Faarwen resultéiert. Dëse Prozess gëtt dacks duerch Ëmweltstressoren verursaacht, besonnesch erhéije Waassertemperaturen.

Q: Firwat ass Coral Bleeching betreffend?

A: Koralleriffer sinn onheemlech wichteg Ökosystemer, déi Liewensraum fir eng Onmass Marine Arten ubidden an lokal Wirtschaft duerch Tourismus a Fëscherei ënnerstëtzen. Wann d'Korallen verbreet Bleechung erliewen, kann et zu hirem Doud féieren, wat d'Gesondheet an d'Biodiversitéit vum ganze Riff staark beaflosst.

Q: Wéi hëlleft d'Benotzung vun Hëtzt-entwéckelte Symbionten Korallen?

A: Hëtzt-entwéckelt Symbionte kënnen eng symbiotesch Bezéiung mat Korallen etabléieren, hir Hëtzttoleranz verbesseren a méi séier Erhuelung vu Bleiche förderen. Dëst kéint wäertvoll Zäit fir Riff kafen, déi d'Drohung vu Klimawandel-Undriff Marine Hëtzewellen konfrontéiert sinn.

