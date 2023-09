By

Fuerscher vun der University of California, Los Angeles (UCLA), hunn eng Therapie entwéckelt, déi Verspriechen weist fir de Knuewelverloscht vu laange Raumreesen ze reduzéieren souwéi muskuloskeletal Degeneratioun op der Äerd. D'Mikrogravitatioun, déi vun Astronauten am Weltraum erlieft gëtt, verursaacht Knachverloscht mat engem Taux 12 Mol méi grouss wéi op der Äerd, wat eng Bedrohung fir d'Skelettgesondheet duerstellt. D'UCLA-Team huet ënnersicht ob d'systemesch Liwwerung vun NELL-ähnlechen Molekül-1 (NELL-1) hëllefe kéint dëse Knachverloscht reduzéieren.

NELL-1 ass e Protein entscheedend fir Schankentwécklung an Dicht Ënnerhalt. D'Fuerscher hunn den therapeutesche Potenzial vun NELL-1 verstäerkt andeems d'Hallefzäit verlängert an e "intelligente" Molekül erstallt, deen speziell Knochengewebe zielt ouni negativ Effekter ze verursaachen. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft 'npj Microgravity', hunn gewisen datt déi nei Molekül, bekannt als BP-NELL-PEG, superieure Spezifizitéit fir Knochengewebe bewisen huet ouni observéierbar negativ Effekter ze verursaachen.

Laut Chia Soo vun der UCLA, hunn dës Erkenntnisser enorm Verspriechen fir d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung, wéi och fir d'Bekämpfung vu Knachverloscht a Muskuloskeletal Verschlechterung op der Äerd. De Kang Ting vum Forsyth Institut huet bäigefüügt datt BP-NELL-PEG e verspriechend Tool kéint sinn wann konventionell Resistenztraining net machbar ass wéinst Verletzungen oder aner Faktoren.

Fir d'Therapie an echte Raumbedéngungen ze testen, hunn d'Fuerscher eng Studie mat Mais gemaach. D'Halschent vun de Mais hunn eng laang néng Wochen a Mikrogravitatioun verbruecht fir laang Dauer Weltraumrees ze simuléieren. Déi aner Halschent gouf no 4.5 Wochen zréck op d'Äerd bruecht. Béid Gruppe goufen entweder mat BP-NELL-PEG oder enger Kontrollsubstanz behandelt. D'Resultater weisen datt d'Mais, déi mat BP-NELL-PEG behandelt goufen, eng bedeitend Erhéijung vun der Schankenbildung haten. Zousätzlech goufen et keng anscheinend negativ gesondheetlech Auswierkunge souwuel a Raum- wéi Äerdbehandelte Mais observéiert.

Dës Therapie hält net nëmmen Potenzial fir zukünfteg Weltraummissiounen, awer bitt och eng potenziell Behandlung fir Patiente mat extremer Osteoporose an aner Knochenbedéngungen op der Äerd. Weider mënschlech Studien si gebraucht fir dës Erkenntnisser ze bestätegen an d'therapeutesch Virdeeler vum BP-NELL-PEG voll ze entdecken.

