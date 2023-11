New Frontier in Astronomie: Exploring Primordial Gravitational Waves

Astronomen drécken d'Grenze vun eisem Verständnis vum Universum andeems se déi wäitste Beräicher vu Raum an Zäit exploréieren. Mat Observatoiren wéi dem James Webb Weltraumteleskop (JWST) kënnen d'Wëssenschaftler elo déi fréierst Stären a Galaxien visualiséieren, déi sech während dem "Cosmic Dark Ages" geformt hunn. Bis viru kuerzem war dës Ära onzougänglech wéinst Wolleken aus neutralem Waasserstoff, déi d'Vue verstoppt hunn.

Awer elo enthüllen d'Fuerscher d'Geheimnisser vun den "ursprüngleche Gravitatiounswellen", déi vum Big Bang selwer generéiert ginn. D'National Science Foundation (NSF) huet $ 3.7 Milliounen un d'Universitéit vu Chicago ausgezeechent, déi éischt Tranche vun engem $ 21.4 Milliounen Subventioun. Dës Finanzéierung wäert d'Entwécklung vun Teleskope vun der nächster Generatioun ënnerstëtzen, déi de kosmesche Mikrowellenhintergrund (CMB) an d'Gravitatiounswellen entstinn direkt no der Gebuert vum Universum kartéieren.

Gravitatiounswellen si Rippelen an der Raumzäit, déi duerch d'Verschmelzung vu massiven Objeten, wéi schwaarz Lächer an Neutronestäre verursaacht ginn. Dem Einstein senger allgemenger Relativitéitstheorie no ginn et och Gravitatiounswellen, déi während dem Big Bang geformt sinn, déi haut nach als Schwéngungen am Hannergrond erkennen kënnen. D'Universitéit vu Chicago, an Zesummenaarbecht mam Lawrence Berkeley National Laboratory, zielt fir Teleskopen an Infrastrukturen an Antarktis a Chile ze bauen fir no dëse Wellen ze sichen.

Dësen ambitiéise Projet betrëfft 450 Wëssenschaftler aus méi wéi 100 Institutiounen an 20 Länner. D'Gesamtkäschte ginn op ongeféier $ 800 Millioune geschat, mat Finanzéierung gemeinsam vun der NSF an dem US Department of Energy. D'Teleskope ginn erwaart bis an de fréien 2030er Joren operationell ze sinn a wäerten net nëmmen no primordialer Gravitatiounswellen sichen, awer och detailléiert Kaarte vum CMB ubidden, wat d'Evolutioun an d'Natur vun eisem Universum beliicht.

FAQ:

Q: Wat sinn primordial Gravitatiounswellen?

A: Primordial Gravitatiounswellen sinn Rippelen an der Raumzäit, déi während dem Big Bang erstallt goufen an haut nach sichtbar kënne sinn.

Q: Wéi wäerten d'Teleskope no dëse Wellen sichen?

A: D'Teleskope, déi entwéckelt ginn, kartéieren de kosmesche Mikrowellenhintergrund (CMB) a sichen no subtile Ënnerschrëfte vu primordialen Gravitatiounswellen.

Q: Wéi eng aner Entdeckungen kënne mat dësen Teleskope gemaach ginn?

A: Nieft der Sich no Gravitatiounswellen, ginn dës Teleskope Abléck an d'Evolutioun vum Universum, d'Verdeelung vun der Matière, a potenziell d'Geheimnisser ronderëm d'donkel Matière an d'donkel Energie entdecken.

Quellen:

- Universitéit vu Chicago News: [URL]

- Lawrence Berkeley National Laboratory: [URL]