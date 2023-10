Unseen Supernovae Kollisiounen erginn Genesis vu Cirrus Stëbswolleken an Interstellar Molekulare Wolleken

D'Wëssenschaftler hunn eng banebrytend Entdeckung iwwer d'Dynamik vum neutralen Waasserstoffgas an der Nordhimmelpol (NCP) Loop gemaach. An enger Etude, déi am The Astrophysical Journal publizéiert gouf, hunn d'Fuerscher festgestallt, datt eng Kollisioun tëscht zwou Supernova-Muschelen déi néideg Konditioune fir d'Bildung vu Zirrusstëbswolleken erstallt huet. Dës Wolleke si wesentlech Virleefer fir d'Gebuert vu Stären, Planéiten an interstellare molekulare Wolleken, déi fundamental Komponente fir d'Bausteng vum Liewen sinn.

D'Etude gouf gefouert vum Dr Joan Schmelz, en Astronom Emerita an der Universities Space Research Association. D'Fuerschung konzentréiert sech op Supernova-Explosiounen, déi mam onsiichtbare Begleeder vu Binärstäresystemer verbonne sinn, déi vun der Gaia Raumschëff studéiert goufen. D'Daten, déi vum Effelsberg Teleskop an Däitschland gesammelt goufen, hunn e puer Ënnerschrëfte vun enger erweiderter Schuel opgedeckt, déi den Low-Latitude-Intermediate-Velocity (LLIV) Arch op der nächster Säit an der NCP Loop enthält.

Dem Dr Schmelz no, „Supernovaen déi al hunn net vill Opmierksamkeet kritt, well déi meescht vun der interessanter Emissioun verschwonnen ass. Awer mir fanne méi a méi Beweiser datt se verantwortlech sinn fir e puer vun der interessanter Struktur an Dynamik vun interstellare Waasserstoffwolleken.

Wéi d'Supernova-Iwwerreschter alter sinn, fänken d'Röntgen, d'Synchrotronestralung an d'optesch Liicht ze verschwannen, awer d'Schuel geet weider aus sengem eegenen Dréimoment. Dës Expansiounsphase iwwerspant Honnertdausende vu Joer a kann am beschten duerch Radioemissioun vun neutralen Waasserstoffatome observéiert ginn, déi vum Effelsberg-Teleskop studéiert ginn.

D'Etude suggeréiert datt de Waasserstoff op der Récksäit vun der Schuel interagéiert mam Gas, deen op der noer Säit vun enger zweeter Schuel kënnt, wat zu der Bildung vun der NCP Loop op hirer Kräizung féiert. Distanzen zum LLIV Arch an NCP Loop, ongeféier 550 respektiv 700 Liichtjoer, goufen mat Hëllef vun de Primärstären an all Binärsystem bestëmmt.

De Gerrit Verschuur, Co-Autor vun der Zeitung an e Radioastronom, ënnersträicht d'Bedeitung vun dësem Wierk andeems se seet: "D'Distanz ass eng vun de schwieregste Miessunge vun der Astronomie ... fir d'éischte Kéier wësse mir wou se sinn a wéi se koumen. sinn."

D'Distanz zu dëse Radiowolleken ze kennen ass entscheedend fir Observatioune mat Modeller ze vergläichen an déi fundamental Parameter vun de Waasserstoffwolleken ze berechnen. Dës Parameteren enthalen Mass, Alter, Energie a Momentum, déi wesentlech si fir theoretesch Prognosen z'iwwerpréiwen an eist Wësse vum interstellare Raum ze förderen.

D'Resultater vun dëser Etude bestätegen datt den LLIV Arch an den NCP Loop Deel vun der Expansioun vu Muschelen sinn, déi mat de Prognosen vun alternd Supernovae Modeller ausriichten. D'Genesis vun Zirrusstëbswolleken an interstellare molekulare Wolleken ze verstoen ass e wesentleche Schrëtt no vir fir d'Geheimnisser vum Kosmos z'entdecken.

Quellen:

- Universitéit Space Research Association