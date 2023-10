Déi vermësst Iwwergangsfossilien am Prekambrium: Weider Beweiser géint Darwinescher Evolutioun

Déi abrupt Erscheinung vu verschiddenen Déierephyla wärend der Cambrian Explosioun huet laang eng Erausfuerderung fir d'darwinesch Evolutioun gestallt. No dëser Theorie sollten komplex biologesch Neiegkeeten iwwer Zäit lues a lues entstoen, mat villen Zwëscheformen. Wéi och ëmmer, keng Iwwergangsfossilen goufen an de spéide Prekambresche Schichten fonnt, déi virun der Kambrescher Explosioun waren. D'Ediacaran Period, déi d'Enn vum Precambrian ëmfaasst, enthält komplex Makrofossilen, awer hir Relatioun zu der spéider kambrescher Déierephyla bleift kontrovers.

De Charles Darwin selwer huet dëst als e grave Contest géint seng Theorie unerkannt, a bemierkt de Manktem u Rekorder aus de grousse Urperioden, déi dem Kambriumstratum viru gaangen sinn. Déi heefegst Erklärung fir dës Fehlen ass d'Onvollstännegkeet vum fossille Rekord, wat suggeréiert datt d'Déierevorfahre musse existéiert hunn awer net einfach erhale goufen wéinst hirer klenger Gréisst a mëller Kierper. Wéi och ëmmer, dës Artefakthypothese gouf duerch rezent Entdeckungen vun Ediacaran fossille Uertschaften refuséiert, déi d'Erhaalung vu klengen, mëllen Déierevirgänger erlaabt hätten. Amplaz hunn dës Uertschaften nëmmen fossil Algen an e puer problematesch Organismen erginn.

Eng rezent Studie publizéiert am Trends in Ecology and Evolution bäidréit weider Beweiser géint d'Artefakthypothese. Paleontologen gefouert vum Derek Briggs verglach d'Fossiliatiounsprozesser an d'Geologie vu Precambrian a Cambrian Schichten an hunn e komplette Fehlen vun Déieren a Precambrian Schichten fonnt, gëeegent fir Erhaalung. Si proposéieren eng mëll maximal Aschränkung op Déier Antikitéit virun 789 Millioune Joer. Burgess Shale-Typ Bedéngungen, déi als Ëmwelt fir fréi Déiereschutz proposéiert goufen, goufen net mat fossille Biota verbonnen daten 789 Millioune Joer oder méi al.

D'Autoren vun der Etude implizéieren datt e Cryogenesche Spalt an aussergewéinlech konservéiert Biotaen d'abrupt Erscheinung vun Déieren spéider erkläre kann. Wéi och ëmmer, dës Interpretatioun schéngt konfliktend Beweiser ze iwwersinn, dorënner d'Feele vun onkontroversielle metazoanen oder bilatereschen Déieren während dëser Zäit. Ausserdeem hunn aner Studien déi maximal Aschränkung fir déi éischt Déieren an engem nach méi jonken Alter gesat, méi no beim Ufank vum Kambrium.

Dës Erkenntnisser fuerderen déi gradualistesch Viraussetzunge vun der Darwinescher Evolutioun eraus a widdersprécht dem Dating suggeréiert vu molekulare Auerstudien. Et ass wichteg fir evolutiv Biologen déi bedeitend Differenzen tëscht den empireschen Donnéeën an de Kär Prognosen vun hirer Theorie z'erkennen an ze adresséieren.