A Journey to Asteroid 16 Psyche: Exploring the Birth of the Sonnesystem

Eng rezent astronomesch Foto huet d'Opmierksamkeet vu Wëssenschaftler a Weltraumbegeeschterten ageholl. D'Bild weist eng kleng Sammlung vu Kies, déi an engem Metallcontainer enthale sinn, awer wat et aussergewéinlech mécht ass datt dëst Kies aus engem Asteroid staamt. Als Iwwerreschter vum Urmaterial aus der Gebuert vum Sonnesystem hält dës Probe bedeitende wëssenschaftleche Wäert. Elo geet en neit Raumschëff op eng Missioun fir en aneren Asteroid ze entdecken, bekannt als 16 Psyche, deen haaptsächlech aus Eisen a verwandte Metaller besteet.

D'Bildung vum Sonnesystem war en dramateschen a komplexe Prozess. Stëbspartikelen an der Wollek, déi d'Sonn gebuer hunn an d'Planéiten hunn ugefaang ze koaleszen, a Klumpen bilden. Dës Klumpen sinn heiansdo gewuess andeems se un aner Klumpen hänken, awer Kollisiounen mat héijer Geschwindegkeet hunn se och an Kies a Stëbs auserneen bruecht. Heiansdo Kollisioune betrëfft méi grouss Kierper, wéi zum Beispill wann d'Äerd geformt gouf a vun engem Mars-Gréisst Objet getraff gouf. D'Schutt vun dëser Kollisioun huet schlussendlech zur Schafung vun der Äerd an dem Mound gefouert.

Wann Material kollidéiert mat engem wuessen Himmelskierper, déi enorm Quantitéit un Energie generéiert fräi Quantitéiten vun Hëtzt. Dëst huet zu enger geschmollte Fielskugel gefouert, déi sech lues a lues iwwer Milliarde Joer ofkillt. Och bis haut bleift de Kär vun der Äerd waarm an deelweis geschmollt. E puer vun dëser Hëtzt staamt aus der Bildung vum Planéit, während de Rescht aus dem Zerfall vu radioaktiven Elementer kënnt. De Stëbs, deen d'Planéiten geformt huet, bestoung aus verschiddene Fielsmineraler, Äis, Eisen, Néckel a verwandte Metaller, zesumme mat Spure vu schwéieren Elementer, dorënner radioaktiven.

D'Präsenz vun Eisen a seng Verwandten an de kosmesche Stëbswolleken ass eng Konsequenz vun Energieproduktioun bannent Stären. Dës Elementer sinn den Endpunkt vu Fusiounsreaktiounen a Stären, déi immens vill Energie erfuerderen fir eppes doriwwer eraus ze produzéieren. Dofir, wann d'Stäre kollapsen an explodéieren, loossen se Eisen an aner schwéier Elementer an d'Universum eraus. Dëse Prozess resultéiert an der Bildung vu méi schwéier Elementer wéi Gold, Sëlwer, Bläi a verschidde radioaktiv Isotopen.

Wéi en neie Planéit formt, kombinéiert d'Mëschung vu geschmollte Materialien net einfach. Méi hell Mineralstoffer, wéi Silizium an Aluminium, klammen op d'Uewerfläch vum Planéit, während méi schwéier Eisen, Magnesium a verwandte Metaller an d'Mëtt ënnergoen. Am Fall vun enger zerstéierender Kollisioun mat engem anere Planéit ass et méiglech fir de metallesche Kär ze iwwerliewen an en Asteroid ze ginn. Esou en Asteroid besteet virun allem aus Néckel an Eisen, zesumme mat klenge Quantitéite vun anere schwéieren Elementer.

Et ginn zwee bedeitend Grënn firwat d'Studie vun engem Nickel/Eisen Asteroid wéi 16 Psyche interessant ass. Als éischt gëtt et eng zougänglech Probe vum onerreechbare Kär vun der Äerd, bitt wäertvoll Abléck an d'Bildung vun eiser Welt an anere Fielsplanéiten. Zweetens, wéi d'Mënsche sech venture fir Basen um Mound an aner Himmelskierper ze etabléieren, gëtt essentiell Ressourcen einfach verfügbar entscheedend. Wärend Waasser wäit am Weltraum verfügbar ass, sinn Baumaterial wéi Stol schwéier a schwéier fir vun der Äerd ze transportéieren. Dofir, dës Ressourcen op der Plaz ze fannen, géif zukünfteg Weltraummissioune wesentlech vereinfachen an d'Käschte reduzéieren.

Andeems se sech an d'Zesummesetzung an d'Charakteristike vun Asteroide wéi 16 Psyche verdéiwen, entdecken d'Wëssenschaftler d'Geheimnisser vun der Gebuert vum Sonnesystem a bereede de Wee fir zukünfteg Weltraumfuerschung a Kolonisatiounsbestriewungen.

Quellen:

– Ken Tapping, Astronom am Dominion Radio Astrophysical Observatory zu Penticton.