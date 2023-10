Am Zesummenhang mat den dréngende globalen Themen vum Klimawandel a Liewensmëttelsécherheet, starten d'Vereenegt Arabesch Emirater (UAE), d'USA (US), Indien an Israel en innovative Weltraum-baséiert Projet deen d'Potenzial huet fir d'Äntwert vun der Welt op dës Erausfuerderungen. Dës kollaborativ Initiativ, bekannt als I2U2, zielt enorm Quantitéiten u wëssenschaftlechen Donnéeën ze bidden, déi Länner hëllefen d'Effekter vun der globaler Erwiermung ze reduzéieren an d'Liewensmëttelonsécherheet unzegoen.

De Projet, baséiert am Prinzip vum oppenen Zougang zu wëssenschaftlecher Informatioun, versicht international Kooperatioun an Investitiounsméiglechkeeten ze förderen. Andeems de Raum-baséiert Observatiounsdaten a Fäegkeeten aus de véier Partnerlänner benotzt, zielt de Projet en eenzegaartegt Tool fir Politiker, Institutiounen an Entrepreneuren ze kreéieren fir Ëmwelt- a Klimawandel Erausfuerderungen unzegoen.

Wärend spezifesch Detailer nach ëmmer ënner Entwécklung sinn, ass d'Zil vum Projet d'Donnéeën duerch eng gemeinsam Deklaratioun ze deelen an ze analyséieren. Dëse Kooperatiounseffort bitt eng bedeitend Geleeënheet fir d'Klimakris kollektiv ze bekämpfen. Duerch I2U2 hunn d'Partnerlänner scho ugefaang nei Weeër fir Entrepreneursgeescht an Innovatioun ze entdecken. Dës Efforten hunn zu Accorde gefouert, déi Weltraumzesummenaarbecht förderen an Dieren opgemaach hunn fir méi déif Handels- a kommerziell Bezéiungen tëscht den involvéierten Natiounen.

Ausserdeem spillt d'Vereenten Arabesch Emirater eng zentral Roll bei der Fortschrëtter vun der Weltraumfuerschung. Nodeem hiren éischten Astronaut, den Hazza Al Mansouri, an d'International Space Station am Joer 2019 geschéckt huet an d'Hoffnungssond am Joer 2020 erfollegräich op de Mars lancéiert huet, investéiert d'UAE weider a säi Raumfaartprogramm. Den Emirateschen Astronaut Sultan Al Neyadi ass viru kuerzem vun enger sechs Méint Missioun op d'ISS zréckkomm, an ass déi éischt Persoun aus der arabescher Welt fir e Spacewalk ze maachen. D'UAE plangt seng Weltraumfäegkeeten weider ze verbesseren duerch eng substantiell Investitioun vun iwwer 3 Milliarden Dh816 Milliarden ($ XNUMX Milliounen) an de private Raumsecteur iwwer déi nächst Dekade.

Zousätzlech zum Weltraum-baséierte Projet hunn d'Vereenten Arabesch Emirater an d'USA un der Landwirtschaftsinnovatiounsmissioun (Ziel fir Klima) zesummegeschafft, déi sech op klimatesch intelligent Landwirtschaft a Liewensmëttelsysteminnovatioun konzentréiert. Dës gemeinsam Initiativ zielt fir den Impakt vum Klimawandel op den globalen Honger unzegoen andeems se Investitiounen an nohalteg landwirtschaftlech Praktiken mobiliséieren.

Insgesamt beliicht den I2U2 Projet d'Potenzial vun der internationaler Zesummenaarbecht fir déi dréngend Themen vum Klimawandel a Liewensmëttelsécherheet unzegoen. Andeems Dir d'Kapazitéite vun der Weltraumtechnologie benotzt, huet dës Initiativ d'Kraaft fir d'Art a Weis wéi d'Länner op Ëmweltproblemer reagéieren ze revolutionéieren.