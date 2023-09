Supercomputer Simulatioune verroden d'Origine vu Saturn seng Réng a Mounden

By

Eng rezent Etude publizéiert am The Astrophysical Journal huet Supercomputer Simulatioune benotzt fir eng Erklärung fir den Hierkonft vu Saturn seng Réng ze bidden. D'Fuerschung, duerchgefouert vun der NASA, der Durham University, an der Glasgow University, suggeréiert datt d'Réng aus dem Schutt vun zwee méi klengen äisegem Mound geformt kënne ginn, déi virun e puer honnert Millioune Joer kollidéiert a zerbriechen. Dës Virgängermounde wieren a Gréisst ähnlech wéi dem Saturn seng aktuell Mounden, Dione a Rhea. E puer vun de Brochstécker vun dëser Kollisioun hu vläicht och zur Bildung vun den haitegen Mounde vum Saturn bäigedroen.

Dësen neien Abléck an d'Origine vun de Saturn-Réng gouf méiglech gemaach duerch d'Donnéeën, déi vun der Cassini-Raumschëff gesammelt goufen, déi 13 Joer de Saturn a seng Systemer studéiert hunn. Dem Cassini seng Miessunge weisen datt d'Réng haaptsächlech aus Äis bestinn an zënter hirer Bildung ganz wéineg Stëbs accumuléiert hunn. Dëst weist datt d'Réng relativ viru kuerzem an der Geschicht vum Sonnesystem entstane sinn.

Fir d'Bildung vun de Réng weider z'ënnersichen, huet d'Fuerschungsteam den COSMA Supercomputer an der DiRAC-Facilitéit vun der Durham University benotzt. Si hunn hydrodynamesch Simulatioune mat enger Resolutioun méi wéi 100 Mol méi héich wéi virdrun Studien gemaach. Duerch verschidde Kollisiounen tëscht Virgängermounden ze modelléieren, kruten d'Fuerscher wäertvoll Abléck an d'Geschicht vum Saturn-System.

D'Simulatioune weisen datt en Impakt tëscht äisegem Mound genuch Material bei Saturn geschéckt hätt fir d'Réng ze bilden. Dëst Szenario féiert natierlech zu der Schafung vun äisräiche Réng, well de Fiels am Kär vun de kollidéierte Kierper manner breet verspreet ass wéi dat iwwerlagert Äis. Dës Erkenntnisser ënnerstëtzen d'Iddi datt d'Réng aus enger Kollisioun tëscht zwee Mounden entstane sinn, anstatt aus aneren alternativen Erklärungen.

Duerch d'Simulatioun vu verschiddene Kollisiounsszenarien hunn d'Fuerscher festgestallt datt eng breet Palette vun Auswierkunge déi richteg Quantitéit vum Äis an d'Roche-Limit vum Saturn verstreete konnt. Dëst ass d'Regioun wou d'Gravitatiounskraaft vun engem Planéit gréisser Kierpere vu Fiels oder Äis zerbriechen kann. Dat verspreet Äis konnt sech dann a Réng nidderloossen, sou äiseg wéi déi, déi haut um Saturn observéiert ginn.

Dr Jacob Kegerreis, e Fuerscher Wëssenschaftler am Ames Research Center vun der NASA, huet d'Bedeitung vun dëse Simulatioune fir de Saturn System ze verstoen. Hien huet betount datt et nach vill onbekannt ass iwwer de Saturn a seng Mounde, dorënner d'Méiglechkeet vun Ëmfeld gëeegent fir d'Liewen. Déi nei Simulatioune bidden eng detailléiert Exploratioun vun der Evolutioun vum System, déi d'geologesch Jugend vu Saturn seng Réng beliicht.

Insgesamt bitt dës Etude iwwerzeegend Beweiser datt dem Saturn seng Réng a Mounden aus enger massiver Kollisioun an der relativ rezenter Geschicht vum Sonnesystem entstane sinn. D'Supercomputer Simulatioune hunn wäertvoll Abléck an d'Formatioun vun dësen Himmelskierper Fonctiounen geliwwert, zu eisem Versteesdemech vun der Dynamik an Evolutioun vum Saturn System bäigedroen.

