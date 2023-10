Nei identifizéiert Gelatinase Substrate werfen Liicht op Astroglial Barrière Funktioun

Fuerscher vun der Universitéit Münster an der Bonn University Hospital hunn en Duerchbroch gemaach fir d'Roll vu Gelatinasen an der Funktioun vun der astroglialer Barrière ze verstoen, e wesentleche Bestanddeel vun der Blutt-Gehir Barrière. Bei Neuroinflammatioun iwwerschreiden Immunzellen, genannt Leukozyten, d'Blutt-Gehir Barrière, an d'Gelatinasen Matrix Metalloproteinase (MMP)-2 an -9 spillen eng vital Roll an dësem Prozess. Wéi och ëmmer, déi spezifesch Substrate op déi dës Enzyme wärend der Leukozytpenetratioun handelen sinn onbekannt bliwwen.

Mat enger sensibeler Massespektrometrie-baséierter Sekretommethod huet d'Fuerschungsteam erfollegräich Honnerte vu Molekülen identifizéiert, déi aus der Zelloberfläche vun Astrocyten ofgeschnidden sinn. Dës Entdeckung huet eng eenzegaarteg Datebank vu MMP-2/-9 Substrate generéiert, déi an der Barrièrebildung an Ënnerhalt involvéiert sinn, souwéi Kommunikatioun tëscht Astrocyten an Neuronen. D'Resultater vun dëser Etude goufen am Journal Science Advances publizéiert.

D'Endotelzellen, déi d'bannescht Mauer vun de zerebrale Bluttgefässer bedeckt, bilden eng Schutzbarriär fir d'Gehir, bekannt als d'Blutt-Gehir Barrière. Wéi och ëmmer, fir eng voll funktionell Blutt-Gehir Barrière ze bilden, sinn Astrocyten, eng Zort Glialzell, och erfuerderlech. Bei Krankheeten wéi Multiple Sklerose entwéckelen d'Symptomer net bis d'Immunzellen souwuel d'endothelial wéi och d'astroglial Schichten penetréiert hunn, wat de wichtege Bäitrag vun Astrocyten zu der funktioneller Integritéit vun der Blutt-Gehir Barrière beliicht.

D'Gelatinasen MMP-2 an MMP-9 si bekannt fir Leukozytinvasioun während Neuroinflammatioun ze reguléieren. Andeems se hir Substratspezifizitéit entschlësselen, hoffen d'Fuerscher e bessert Verständnis vun de molekulare Prozesser ze kréien, déi wesentlech fir d'astroglial Barrièrefunktioun sinn. D'Fuerschungsteam huet eng Secretome Massespektrometrie Approche benotzt fir proteolytesch Spaltungen vun Zellmembran-assoziéierte Proteinen z'identifizéieren. Dës Approche huet wäertvoll Abléck an déi zwou grouss Klasse vu Verbindungen geliwwert, déi vum MMP-2 / MMP-9 vun der Astrocytzelluewerfläch verëffentlecht ginn.

Dës Entdeckung vu virdru onbekannte Gelatinase Substrate werft Liicht op d'Roll vun der Astroglial Barrière fir d'Blutt-Gehir Barrière z'erhalen a proposéiert datt d'Aktivitéit vum MMP-2 / MMP-9 och d'Kommunikatioun tëscht Astrocyten an Neuronen beaflosse kann. Weider Fuerschung an dësem Beräich wäert eist Verständnis vun der molekulare Natur vun der astroglial Barrière a säi Bäitrag zu der Blutt-Gehir Barrière förderen.

Quelle: Université de Münster/Universitätsklinikum Bonn