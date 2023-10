Nei Abléck an d'Bildung vu fréie Galaxien

D'Fuerscher hunn bedeitend Fortschrëtter gemaach fir d'Bildung vu fréie Galaxien ze verstoen duerch d'Benotzung vun enger banebriechend Computersimulatioun. D'Simulatioun, déi enk mat Observatioune vum James Webb Weltraumteleskop (JWST) ausgeriicht ass, beliicht d'Komplexitéite vum fréien Universum an fuerdert eist fréiert Verständnis.

Am Géigesaz zu fréieren Observatiounen, déi op Diskrepanzen an eisem Verständnis vun der fréicher Galaxisbildung ugedeit hunn, bitt déi nei Simulatioun eng méi genee Representatioun vun der Kandheet vum Universum. D'Team vu Fuerscher, vun der Maynooth Universitéit an Irland an dem Georgia Institute of Technology an den USA, bezeechent hir Simulatioun als "Renaissance Simulatioune." Dës héich raffinéiert Computermodeller verfollegen d'Bildung vu Galaxien am fréien Universum, andeems d'Roll vun der donkeler Matière an d'Bildung vun den éischte Stäre berücksichtegt ginn.

Ee bemierkenswäerten Aspekt vun der Simulatioun ass seng Fäegkeet fir ganz kleng donkel Matière Klumpen ze léisen an hir Versammlung an donkel Matière Haloen ze verfolgen, déi dann Galaxien hosten. D'Simulatioun modelléiert och genee d'Bildung vun den eelste Stären, bekannt als Populatioun III Stären, déi erwaart gi méi hell a méi massiv wéi d'Stären haut.

Lead Auteur Joe M. McCaffrey, engem Ph.D. Student um Maynooth Departement vun Theoretesch Physik, ënnersträicht d'Bedeitung vun dëse Simulatiounen, a seet: "Mir hu gewisen datt dës Simulatioune entscheedend sinn fir eis Hierkonft am Universum ze verstoen." De McCaffrey a seng Equipe hoffen de Wuesstum vu massive schwaarze Lächer am fréien Universum weider ze entdecken andeems se déiselwecht Simulatioune benotzen.

Dr John Regan, Associate Professor am Maynooth's Department of Theoretical Physics, kommentéiert den Impakt vum JWST op eist Verständnis vum fréien Universum, a seet: "De JWST huet eist Verständnis vum fréien Universum revolutionéiert. Mat senger onheemlecher Kraaft kënne mir elo d'Universum kucken wéi et nëmmen e puer honnert Millioune Joer nom Big Bang war - eng Zäit wou d'Universum manner wéi 1% vu sengem aktuellen Alter war.

D'Resultater vun dëser Fuerschung bidden entscheedend Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vu fréie Galaxien a wäerten zukünfteg theoretesch Modeller guidéieren. Duerch d'Kombinatioun vun Observatiounsdaten vum JWST mat fortgeschrattem Computersimulatioune kënnen d'Wëssenschaftler elo d'Geheimnisser vum fréien Universum op Weeër opléisen déi eemol onméiglech waren.

