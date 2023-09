Nei Etude weist Abléck an Maternal Ierfschaft vu Mitochondrial DNA

By

Eng rezent Etude publizéiert an der Zäitschrëft Nature Genetics werft Liicht op de Grondsteen wëssenschaftleche Prinzip datt mitochondrial DNA (mtDNA) exklusiv vun der Mamm weiderginn. Virdrun gouf gegleeft datt paternal mtDNA no der Befruchtung eliminéiert gouf, awer dës Studie huet festgestallt datt reife Spermien intakt mtDNA feelen.

Fuerscher vun der Oregon Health & Science University an aner Institutiounen hunn entdeckt datt wärend Spermienzellen eng kleng Zuel vu Mitochondrien droen, si keng mtDNA enthalen. De Spermien feelt och e Protein essentiell fir mtDNA Ënnerhalt, bekannt als mitochondriale Transkriptiounsfaktor A (TFAM).

De Grond firwat Spermien net erlaabt sinn mtDNA bäizedroen bleift onkloer, awer eng Theorie ass datt Spermien eng bedeitend Quantitéit vun der mitochondrialer Energie während der Befruchtung benotzen, wat zu der Akkumulation vu Mutatiounen am mtDNA kéint féieren. Am Géigesaz, entwéckelen Eeër bekannt als Oocyten kréien haaptsächlech Energie aus Ëmgéigend Zellen, sou datt relativ pristine mtDNA behalen.

D'Studie betount d'Wichtegkeet vum mtDNA Bäitrag bei der Verëffentlechung vun engem evolutive Virdeel andeems de Risiko vu mtDNA Mutatiounen limitéiert ass, déi Krankheeten an der Nofolger verursaachen. Mutatiounen am mtDNA kënnen zu potenziell fatale Stéierungen an Organer mat héijen Energiefuerderunge féieren.

Fir d'Transmissioun vu bekannte mtDNA Stéierungen unzegoen, huet den entspriechende Auteur vun der Studie, Shoukhrat Mitalipov, eng Method genannt Mitochondrial Ersatztherapie pionéiert. Dës Technik ersetzt mutant mtDNA mat gesonde mtDNA vun Donor Eeër duerch In vitro Befruchtung.

Wärend klinesch Studien déi dës Prozedur benotzen an den USA limitéiert sinn, gi se am Ausland duerchgefouert fir Krankheeten ze vermeiden an Onfruchtbarkeet ze behandelen.

D'Fuerscher gleewen datt d'Roll vum TFAM während der Spermien Reifung an der Befruchtung ze verstoen de Schlëssel fir d'Behandlung vu bestëmmte Onfruchtbarkeetskrankheeten an d'Effizienz vun assistéierte reproduktive Technologien ze verbesseren.

Dës Etude liwwert wäertvoll Abléck an de Mechanismus vun der maternaler Ierfschaft vu mtDNA a seng Implikatioune fir mënschlech Fruchtbarkeet a Keimzelltherapie.

Source:

Lee, W., et al. (2023) Molekulare Basis fir mutterlech Ierfschaft vu mënschlecher Mitochondrial DNA. Natur Genetik. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.