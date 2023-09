Entdeckung a Western Australia kann zu neie Dépôten vu Pink Diamonds Féierung

Fuerscher, déi den Argyle Diamant Depot a Western Australia studéieren, hunn eng bedeitend Entdeckung gemaach, déi nei Depositioune vu héich gesichte rosa Diamanten entdecken kéint, laut enger Etude publizéiert an der Zäitschrëft Nature Communications. D'Argyle Diamantmine, déi elo zou ass, war d'Quell vun 90% vun de faarwege Edelsteng vun der Welt. Rosa Diamanten vun der héchster Qualitéit kënnen zéngdausende vu Millioune Dollar bréngen.

Laser benotzt fir Mineralstoffer a Fielsen ze analyséieren, déi aus der Argyle Depot extrahéiert goufen, hunn d'Fuerscher festgestallt datt de Site wou d'rosa Diamanten geformt goufen ass verbonne mat der Zerbriechung vun engem antike Superkontinent mam Numm Nuna, wat viru ronn 1.3 Milliarde Joer geschitt ass. D'Géigend, wou d'Mine läit, erlieft sech während dësem Trennung ausdehnen, Lücken an der Äerdkrust erstallt, déi Magma erlaabt hunn op d'Uewerfläch ze reesen, déi rosa Diamanten matzebréngen.

Traditionell ginn Diamantablagerungen a vulkanesche Fielsen an der Mëtt vun antike Kontinenter fonnt. Wéi och ëmmer, fir Diamanten rosa oder rout Faarf ze weisen, musse se intensiv Kräfte vun kollidéierende tektonesche Placke erliewen, déi hir Kristallstrukturen änneren. D'Kollisioun vu Western Australia an Nordaustralien viru ronn 1.8 Milliarde Joer huet zu der Transformatioun vu faarwege Diamanten a rosa Diamanten déif ënner der Äerdkrust gefouert.

D'Fuerschungsteam huet entdeckt datt d'Argyle-Depositioune 1.3 Milliarde Joer al sinn, wat beweist datt se während dem Ofbau vum Superkontinent Nuna geformt sinn. D'Etude suggeréiert datt d'Kräizunge vun antike Kontinenter, geformt wärend der Zesummebroch vun Superkontinenter, eng entscheedend Roll bei der Bildung vu rosa Diamantablagerunge spille kënnen. Dës Entdeckung kéint Exploratiounsefforten an der Sich no neie rosa Diamant-Träger Vulkaner guidéieren, potenziell zu der Entdeckung vun ähnlechen Oflagerungen an Australien an aneren Deeler vun der Welt féieren.

Ze resuméieren, Fuerscher studéieren Western Australia's Argyle Diamant Depot hunn d'geologesch Bedéngungen identifizéiert néideg fir d'Bildung vu rosa Diamanten. Den Zerfall vum antike Superkontinent Nuna huet Lücken an der Äerdkrust erstallt, sou datt Magma rosa Diamanten op d'Uewerfläch droen. D'Entdeckung hindeit datt d'Kräizunge vun antike Kontinenter de Schlëssel halen fir nei rosa Diamantablagerungen ze fannen.