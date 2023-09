Pink Diamond Discovery bitt Abléck an Formatioun Prozess

Fuerscher déi Western Australia's Argyle Diamant Depot studéieren hunn nei Abléck an d'Bildung vu rosa Diamanten an aner Faarfvarianten kritt, laut enger Studie publizéiert an der Zäitschrëft Nature Communications. D'Argyle Mine, déi 90% vun de rosa Diamanten vun der Welt ausgemaach huet, ass elo zou, wat dës Pärelen nach méi rar a wäertvoll mécht. Poléiert rosa Diamanten vun der héchster Qualitéit kënne Präisser an zéngdausende vu Millioune Dollar bréngen.

D'Etude konzentréiert sech op d'geologesch Bedéngungen, déi néideg sinn fir d'Bildung vu rosa Diamanten ze verstoen. Andeems Dir Proben aus der Argyle Mine analyséiert, konnten d'Wëssenschaftler déi spezifesch Bedéngungen identifizéieren, déi néideg sinn fir dës rare Pärelen z'entwéckelen. Dëst Wëssen kéint potenziell zu der Entdeckung vun neien Oflagerunge vu rosa Diamanten an anere Beräicher féieren.

Rosa Diamanten ginn ënner extremem Drock an héijen Temperaturen déif am Äerdmantel geformt. Si besteet aus purem Kuelestoff, grad wéi wäiss Diamanten, awer hir eenzegaarteg Faarf kënnt aus der Präsenz vun enger seltener atomarer Struktur déi gréng Luucht absorbéiert. De genaue Prozess wéi rosa Diamanten hir Faarf kréien ass nach ëmmer gréisstendeels e Geheimnis, awer dës rezent Fuerschung bréngt d'Wëssenschaftler méi no der Enigma z'entdecken.

D'Argyle Mine, mat senge grousse Reserven vu rosa Diamanten, war eng bedeitend Quell vun dëse wäertvollen Edelsteier fir e puer Joerzéngte. Seng Zoumaache am November 2020 markéiert d'Enn vun enger Ära fir d'Diamantindustrie, wat d'Wënschlechkeet an de Wäert vun existente rosa Diamanten erhéicht huet.

Wärend d'Etude wichteg Abléck an de Bildungsprozess vu rosa Diamanten ubitt, ass weider Fuerschung gebraucht fir d'Konditioune fir hir Schafung voll ze verstoen. Trotzdem bréngt dës Entdeckung nei Hoffnung fir déi zukünfteg Entdeckung vu rosa Diamantablagerungen soss anzwousch op der Welt.

