Nei Fuerschung verroden Marine Bakterien verluer Flagella an aner Spure Wann Dir zréck an den Ozean kënnt

Eng rezent Etude vum US Department of Energy Joint Genome Institute, an Zesummenaarbecht mat Fuerscher vun der University of Nevada, Las Vegas, huet iwwerraschend Erkenntnisser iwwer Bakterien aus dem Phylum Chloroflexota entdeckt. Dës Bakterien, déi bekannt sinn fir hir Fäegkeet fir Pollutanten ofzebriechen a Kuelestoff ze recycléieren, goufe fonnt datt se Flagelen a waarme Quellen hunn, awer dës Feature verluer hunn, wéi se sech entwéckelt hunn, fir honnerte vu Millioune Joer ze bewunnen.

D'Fuerscher konzentréiere sech speziell op eng Klass bannent Chloroflexota genannt Dehalococcoidia, déi d'Fäegkeet hunn schiedlech Chemikalien ze degradéieren, déi a Pestiziden a Kältemëttel fonnt ginn. Duerch Genom a metagenomesch Sequenzéierung hunn se entdeckt datt waarm Fréijoerswunneng Dehalococcoidia Flagella besëtzt, eng Feature net virdru bekannt an Chloroflexota. Am Géigesaz, hir Ozean-Wunneng Géigeparteien gefeelt Flagella, suggeréiert datt dës Strukture während der evolutiver Adaptatioun un Marine Ëmfeld verluer goufen.

D'Etude huet och aner iwwerraschend Eegeschaften am waarme Quell Dehalococcoidia opgedeckt. E puer vun dësen Eegeschafte waren a Bakterien verschwonnen, déi sech entwéckelt hunn fir am Ozean ze liewen, während Iwwerreschter vun aneren Eegeschafte bliwwen sinn. Zum Beispill, souwuel waarm Quell an Ozean-Wunneng Dehalococcoidia ausgestallt e Verloscht vun Zell Maueren an engem komplex Muster vun Evolutioun fir Genen Zesummenhang mat Planz Verbindungen iessen. Dëst hindeit datt dës Bakterien méiglecherweis op Zesummenaarbecht mat anere Mikroorganismen an hirer Gemeinschaft vertrauen fir Planzmaterial ofzebriechen.

Zousätzlech hunn d'Fuerscher erausfonnt datt de waarme Quell Dehalococcoidia Enzyme hat fir Planzehormonen ze synthetiséieren oder ze degradéieren, wat beweist datt hir Landwunnengen d'Fäegkeet hunn de Planzewachstum ze manipuléieren.

D'Evolutiounsgeschicht an eenzegaarteg Charakteristike vu Chloroflexota Bakterien ze verstoen kéint wichteg Implikatioune fir Ingenieursmikroorganismen fir Uwendungen wéi Biokraftstoffproduktioun hunn. Andeems se hir divers metabolesch Fäegkeeten ausnotzen, kënnen d'Wëssenschaftler méi nohalteg an effizient Prozesser a verschiddenen Industrien entwéckelen.

Weider Studien iwwer dës Bakterien kéinte Liicht iwwer d'potenziell Notzung vu mikrobielle Prozesser an der Biokraftstoffproduktioun an aner nohalteg Uwendungen werfen.

