D'Northwestern University huet e wesentlechen Duerchbroch am Beräich vun der Kuelestofffaang aus der Atmosphär mat hirer innovativer "Moisture-Swing" Technik gemaach. Am Géigesaz zu der traditioneller Kuelestofffangung déi Kuelendioxid (CO2) Emissiounen direkt aus industrielle Prozesser zielt, konzentréiert sech déi nei Method bekannt als Direct Air Capture (DAC) op d'Extraktioun vu Kuelestoff aus der Loft selwer.

D'Feuchtigkeit-Schwéngungstechnik erfaasst CO2 bei niddrege Fiichtegkeet a léisst et op méi héije Niveauen eraus, inspiréiert vun der Bezéiung tëscht Waasser a Kuelendioxid. Wat dës Fuerschung ënnerscheet ass d'Benotzung vu kinetesche Methodologien a verschidde Ionen, wat et erlaabt Kuelestoff vu bal all Plaz extrahéiert ze ginn.

De Senior Autor vun der Studie, Vinayak P. Dravid, erkläert datt d'Fuerschung net nëmmen d'Optioune fir Kuelestofffang Ionen erweidert, awer och hëlleft d'fundamental Aspekter vu Flëssegkeet-Uewerfläch Interaktiounen z'entwéckelen. D'Technik bitt de Virdeel vu minimalen Energiekäschten, well et kann Ëmfeld mat natierleche fiichten an dréchene Loftbehälter profitéieren.

D'Team huet d'Zuel vun benotzbaren Ionen fir Kuelestofffang bedeitend ausgebaut an héich performant Systemer identifizéiert. Traditionell Kuelestofffaangmethoden erfuerderen dacks substantiell Energie fir ageholl CO2 ze verëffentlechen an ze benotzen, wat se manner gëeegent ass fir grouss operationell Beräicher wéi Landwirtschaft, Beton a Stolfabrikatioun.

D'Fuerscher hunn hir Exploratioun erweidert fir eng méi breet Palette vun Ionen ze enthalen, mat méi héije Valenz Ionen wéi Phosphate déi effektiv beweisen. Si hunn och d'Effektivitéit vun aneren Ionen entdeckt wéi Silikat a Borat. Mat weideren Experimenter a computational Modeller zielt d'Team d'Grënn hannert dem Erfolleg vu bestëmmten Ionen z'entdecken.

D'Feuchtigkeit-Schwéngungstechnik huet d'Potenzial fir d'Landschaft vun der Ëmweltschutz an der Restauratioun nei ze gestalten. De gefaange Kuelestoff kann konzentréiert, gespäichert oder repurposéiert ginn, bitt eng direkt an effizient Method fir Kuelestofffaang aus der Atmosphär.

Wéi d'Welt weider Prioritéit setzt fir de Kuelestoffofdréck ze reduzéieren, spillt d'Kuelestofffaangtechnologie eng entscheedend Roll bei der Bekämpfung vum Klimawandel. Andeems mir an innovativ Methoden wéi Moisture-swing virukommen an investéieren, maache mir e wesentleche Schrëtt a Richtung eng méi gréng a méi nohalteg Zukunft.

Quell: Northwestern University, Ëmweltwëssenschaft an Technologie