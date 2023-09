Microcombs: Spär de Potenzial vun High-Performance Laser

Fuerscher vun der Chalmers University of Technology a Schweden hunn e wesentlechen Duerchbroch an der Entwécklung vu Mikrokomben erreecht, déi se zéng Mol méi effizient maachen an d'Dier opmaachen fir nei Entdeckungen an der Weltraumfuerschung a Gesondheetsariichtung. Microcombs, déi wesentlech Herrscher aus Liicht sinn, hunn d'Potenzial fir verschidde Felder ze revolutionéieren wéinst hirer Fäegkeet fir präzis Frequenzen ze moossen.

E Mikrokam funktionnéiert andeems en Laser benotzt fir Photonen ze schécken déi an engem Mikroresonator zirkuléieren, d'Liicht an eng breet Palette vu Frequenzen opdeelen. Dës Frequenzen sinn a Relatioun zu all aner positionéiert, schafen eng nei Zort Liichtjoer Quell mat multiple Frequenzen an Unison, ähnlech zu Laser.

D'Applikatioune vu Mikrokomben si enorm, rangéiert vun Kalibrierungsinstrumenter, déi an der Sich no Exoplanéite benotzt ginn, bis d'Iwwerwaachung vun enger Gesondheet duerch Analyse vun Atemproben. Wéi och ëmmer, fréier Mikrokomben hu Beschränkungen a punkto Effizienz konfrontéiert, verhënnert datt se hir voll Potenzial realiséieren.

D'Fuerscher vun der Chalmers Universitéit hunn dës Begrenzung iwwerwonnen andeems se eng Method entwéckelen, déi d'Laserkraaft vun der Mikrokomb ëm zéngmol erhéicht an hir Effizienz vu ronn 1 Prozent op iwwer 50 Prozent erhéicht. Dës Method beinhalt d'Benotzung vun zwee Mikroresonatoren, déi zesumme schaffen fir d'Performance vun der Mikrokomb ze verbesseren.

Dësen Duerchbroch ass bedeitend well et héich performant Lasertechnologie op eng méi breet Palette vu Mäert bréngt. Zum Beispill kënnen d'Mikrokomben a Lidar Moduler fir autonom Gefierer, GPS Satelliten, Ëmweltsensing Dronen, an Datenzentere fir bandwidth-intensiv AI Uwendungen benotzt ginn.

Déi verstäerkte Effizienz a Kraaft vu Mikrokomben hunn d'Potenzial fir Fortschrëtter an der Weltraumfuerschung, Gesondheetsariichtung a verschidde aner Industrien ze beschleunegen. Dës Fuerschung mécht de Wee fir weider Entwécklungen an der Lasertechnologie a weist d'Spillverännerungsfäegkeete vu Mikrokomben.

Quellen:

- Chalmers University of Technology. "Chalmers Fuerscher maachen Microcomb, déi de Wee fir nei Technologien erreeche kënnen." ScienceDaily. ScienceDaily, 11. Mäerz 2021.

- Bild vum Wokandapix vu Pixabay